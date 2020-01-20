台行動支付用戶達6成 熟齡族使用熱度竄升

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）資策會產業情報研究所（MIC）連續5年進行行動支付消費者調查，根據去年下半年大調查，台灣行動支付用戶已達6成，年輕族群仍引領行動支付市場，不過「熟齡族」的使用熱度去年竄升。

針對用戶的行動支付品牌偏好排名，MIC發現首度有通路自有品牌擠進前5大。根據調查，去年用戶曾使用的前5名行動支付，依序是Line Pay（59.6%）、街口支付（40.7%）、PX Pay（32.6%）、台灣Pay（27.3%）、Apple Pay（25.3%）與全家FamiPay（25.3%）。

從使用族群來看，MIC指出，「熟齡族」使用行動支付的熱度在去年竄升，高達77.6%的46歲到55歲「熟齡族」曾使用行動支付，較2018年成長31.2%，成長幅度是全年齡層最高。

觀測不同年齡層用戶最常使用的一款行動支付，除了26歲到35歲族群最常使用街口支付外，其他年齡層皆最常使用Line Pay，不過街口支付也在18歲到25歲與36歲到45歲年輕族群取得第2名；PX Pay成為46歲到65歲熟齡族第2大常用方案。

MIC資深產業分析師胡自立表示，過去半年全聯推出自家方案PX Pay，成功在熟齡族用戶中擴散，建議業者先掌握客群年齡層等多方屬性，評估是否可能與主流通用品牌搶客。

另外「積極用戶」是MIC觀測行動支付消費者行為的另一重要指標。根據調查，3個月內曾使用行動支付的「積極用戶」在去年高速飆升，從2018年的57.3%成長至去年的69.4%。

胡自立強調，積極用戶的消費頻率、均消金額與高消比例皆較2018年增加，此外18歲到25歲年輕族群有82.7%曾在近3個月內使用行動支付，26歲到35歲族群則有70.9%，雙雙展現高積極度，顯示年輕族群仍引領目前行動支付市場。

MIC調查，消費者對行動支付的依賴度與偏好度持續上升。較常使用行動支付進行付費的消費者，從2018年43.8%增至去年下半年的52.8%，此外消費者對實體卡片與行動支付的偏好度差距也持續縮小。

MIC此次調查期間在2019年9月，採網路調查，有效樣本534份，在95%信心水準之下，抽樣誤差正負4.24%；此次調查對象主要是台灣18歲到65歲擁有智慧型手機的消費者。（編輯：趙蔚蘭）1090120