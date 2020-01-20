大聯大收購案 文曄：保障獨立經營權不受影響

（中央社記者吳家豪台北20日電）半導體通路商大聯大擬公開收購文曄最多30%股份案，文曄今天董事會通過決議，將設法保障文曄的獨立經營權不受影響，若未來大聯大違背此次收購案的承諾，文曄將請主管機關採取必要措施。

文曄今天發布重大訊息，針對大聯大公開收購文曄股份案提出補充公告。文曄表示，大聯大已在公開收購說明書中提出5項承諾，包括大聯大將依通知出席文曄股東會並參與表決、不與任何第三人約定共同行使表決權、不對外徵求文曄股東會委託書、對文曄持股將維持不高於30%、不提名或參選文曄董事。

此外，大聯大去年12月19日至公平交易委員會陳述時增加2點承諾，包括不會在文曄股東會中提出涉及文曄業務經營與人事任免的議案，也不會針對相關提案行使表決權。

文曄指出，大聯大各項承諾為公平會同意大聯大目前毋須做結合申報的前提要件，但公平會也強調，未來大聯大若有任何變動所做承諾涉及的事實或行為，都必須事前向公平會再行請釋或提出結合申報。換言之，公平會做出的決議與要求，等同要求大聯大負有恪遵不得違反所做承諾的法律義務。

文曄表示，針對公平會就本次公開收購所作決議及聲明，已委請律師研議所有相關法律議題，以保障文曄的獨立經營權不受影響。

未來文曄也會善盡利害關係人監督之責，如果大聯大於任何時間有任何涉及違背所做承諾，包括利用他人名義或以直接、間接方式，文曄都將立即促請主管機關採取必要措施，以維護市場秩序及產業利益。（編輯：趙蔚蘭）1090120