春節連假到 油水電供應不打烊

（中央社記者廖禹揚台北21日電）春節連假將至，經濟部今天表示，所屬國營事業中油、台水及台電已做好規劃調度，確保油、水、電供應穩定。台水預估春節期間尖峰用水達每日980萬噸，也呼籲民眾節約用水。

經濟部長沈榮津日前宣布2月天然氣價不調漲，油價也將從下週起連續兩週「只跌不漲」，為維持油氣穩定供應，經濟部表示，中油已調度備妥天然氣、液化石油氣及汽柴油，除少部分加油站營業時間因應春節略做調整，主要地區直營加油站皆維持24小時全天候營業。

水、電部分，台水依各地特性研提「春節期間供水因應計畫」，推演春節期間供水情勢，進行最佳水源調度。台電則啟動「春節供電因應計畫」，除以備用緊急啟動電源與待機、後備機組，維持全國電力備轉容量達372萬瓩至560萬瓩，春節期間每天也將派出約1.6萬人員，駐守各地崗位。

台水預估，今年春節期間尖峰用水達每日980萬噸，較平時增加90萬噸，提醒民眾提前大掃除、避開用水高峰，也呼籲民眾節約用水；台電也提醒，大掃除時務必遠離電線，若遇電線掉落或物品掉掛在電線上，切勿自行勾取碰觸，應立即撥打台電客服1911處理。

經濟部表示，春節期間為便利水電費繳納，民眾除可在台水、台電官網、網路銀行及4大超商繳費，也可掃描水、電繳費通知單上的QR code，即查即繳。若有任何油、水、電相關問題，可撥打24小時服務專線1912（中油）、1911（台電）、1910（台水）詢問。（編輯：鄭雪文）1090121