郭台銘政見鴻海實現 育兒獎勵月領1.5萬到6歲

鴻海21日宣布，0到3歲的育兒獎勵金將擴大到6歲（含未滿7歲），符合條件的員工育兒每月可領新台幣1.5萬元。先前鴻海創辦人郭台銘（前左）投入國民黨總統初選時，曾提出「0到6歲國家養」政見。（中央社檔案照片）

（中央社記者鍾榮峰台北21日電）鴻海今天宣布，0到3歲的育兒獎勵金將擴大到6歲（含未滿7歲），符合條件的員工育兒每月可領新台幣1.5萬元，協助每位鴻海寶寶成長到滿7歲為止，預計最高可領到126萬元。

先前鴻海創辦人郭台銘投入國民黨總統初選時，曾提出「0到6歲國家養」政見。

鴻海今晚發布新聞稿指出，此次擴大照顧鴻海寶寶計畫，第一階段先從鴻海精密工業股份有限公司法人所屬同仁試行，預估受惠員工人數達700人，每位鴻海寶寶健康成長到7歲，預計最高可領到126萬元。新方案推出後，初估每年整體費用支出大約1.3億元。

鴻海指出，公司從2015年起，推行全方位的「獎勵生育辦法」，辦法施行至今已屆滿5年，光是2019年鴻海照顧的0到3歲鴻海寶寶，就有將近500位，總共發出近2000萬元獎勵金，已成為「鴻海人健康照護網」計畫最重要的一環。

鴻海表示，「鴻海人健康照護網」計畫除了照護鴻海人的下一代，也關懷員工的上一代，同仁只要申請，就會有醫療專業人員到府為同仁家中的高齡眷屬提供基本健康評估，同時也會調查家中環境，看看例如浴室、臥室、樓梯、門檻、與廚房等處是否容易致人滑倒或跌倒，進行居家環境風險評估服務。

了解需求後，醫療團隊將提供輔具及居家環境風險評估報告，並與同仁們及家人討論改善計劃，依長輩需求協助提供拐杖、輪椅、電動床等輔具，並針對居家環境如浴室、廚房、臥室等常用空間進行改善，以降低長輩跌倒風險。

鴻海指出，2018年方案推出至今，已經為近400位員工打造安居適老的樂活環境。（編輯：林孟汝）1090121