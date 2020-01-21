2019年公發公司國內外募資金額 創近3年新低

（中央社記者劉姵呈台北21日電）受到國際政經因素影響，企業募資較保守，金管會今天公布，2019年公開發行公司國內外募資申報生效案件共有280件，金額約新台幣5737.67億元，創下近3年來新低。

金融監督管理委員會證期局今天表示，2019年公開發行公司國內募資申報生效案件計有278件，金額為5674.57億元；海外募資申報生效案件則共計2件，金額為63.10億元。

統計去年公開發行公司國內外募資申報生效案件共有280件，金額約5737.67億元，較2018年的件數減少4.11%、金額減少9.09%，創下近3年來新低。

證期局官員表示，主要是受到國際政經因素影響，企業募資較保守，以及2018年有大型募資案件較多所致。

私募方面，2019年公開發行公司辦理私募案件共有112件，金額約1690.73億元，占公私募合計金額的比重為22.76%，較2018年的件數及金額均有增加。官員表示，主要是因為2019年金融保險業私募金額較為龐大。

金管會統計，2019年公開發行公司辦理國內募集金額占總募集金額的98.90%，海外募集金額占總募集金額的1.10%，顯示企業仍以國內募集資金為主。（編輯：趙蔚蘭）1090121