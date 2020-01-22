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亞太電呂芳銘：5G標金高得離譜 重申企業專頻

最新更新：2020/01/22 14:56

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）亞太電信董事長呂芳銘表示，5G標金高得太離譜，他重申5G企業專頻專網的立場。

鴻海集團今天在南港展覽館舉行年度愛心嘉年華活動，鴻海投資的亞太電信董事長呂芳銘也出席活動，會中接受媒體採訪。

談到5G競標結果，呂芳銘不諱言指出，5G標金高得太離譜，他重申5G企業專頻專網的立場。

他指出，鴻海集團布局八大智慧生活，透過投資亞太電信進入電信產業，主要推廣智慧生活和數位經濟。

他表示，數據化和智慧化並不一樣，數據化是要蒐集到關鍵有效的數據，才能進入智慧化階段，透過人工智慧進行數據分析。

他呼籲電信產業不要只做「笨水管」，現在電信商都很拚物聯網，以前電信產業對企業提供傳輸電信線和聯網服務，內容由企業處理，但是在4G時代，部分企業就已經有專網服務，進入5G時代，由於5G具備超寬頻、低延遲和多連結特性，應用環境帶動5G不同的使用，可以運用5G多連結特性。

呂芳銘表示，5G時代自建專網需求大，廠商可向電信公司申請布建專網，電信公司就可以產生跨業商機，例如中小企業需要找電信商建設5G專網。（編輯：張均懋）1090122

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