12月工業生產創歷年單月新高 第1季增幅估達5%

（中央社記者廖禹揚台北22日電）2019年12月工業生產指數117.11，年增5.99%，創下歷年單月新高，也是2018年11月以來最大增幅；在美中紛爭緩和態勢下，經濟部看好成長力道延續至今年，第1季增幅可望達5%。

經濟部統計處今天公布2019年12月工業生產指數，不僅創下歷年單月新高，第4季累計也創歷年單季新高，全年累計微幅年減0.32%。

其中，製造業生產指數118.79，年增6.37%，同樣是歷年同月新高，並同創2018年11月以來最大增幅，主要受惠於5G行動通訊與高效能運算需求強勁，帶動電子零組件高階製程生產，年增11.17%；電腦電子及光學製品業因手機多鏡頭規格訂單成長，及交換器、路由器、筆電等廠商推升國內產能，年增24.52%，連續第15個月兩位數成長。

隨著美中貿易紛爭趨緩，國際原物料價格回升，傳統貨品減幅也出現收斂狀況；汽車及其零件業更受惠於春節前購車熱潮發酵、外銷市場回暖，年增15.71%，創2017年3月以來最大增幅。

統計處副處長王淑娟表示，今年上半年製造業生產表現不佳，下半年則因電子零組件及台商回台帶動彈升，業者評估5G建置需求將在今年大幅成長，台商回台投資將落實開出新產能，加上美中貿易紛爭和緩使廠商觀望態度逐漸消失，預期將有回補庫存需求，也可望挹注傳產回溫，因此預期今年製造業不看淡。

媒體關心，中國大陸承諾加大採購美國商品，是否可能排擠台灣訂單，王淑娟表示，製造業生產成長主要來自電子零組件業，為台灣優勢產業，不易被取代，應該不會受影響。

展望未來，1月雖因春節假期致工作日減少，製造業生產預估年減3%至8%，但在2、3月回歸正軌後，仍呈樂觀成長態勢，加上去年基期較低，王淑娟預估，第1季成長幅度可望達到5%。（編輯：趙蔚蘭）1090122