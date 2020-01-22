景氣逐漸回穩 108年全年失業率3.73%

（中央社記者吳柏緯台北22日電）主計總處今天公布108年全年失業率為3.73%，較107年年增0.02個百分點，主要受美中貿易戰影響，去年上半年景氣趨緩造成失業率上升，去年下半年已逐漸回穩；108年12月失業率則為3.72%。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨指出，108年12月失業率為3.67%，經季節調整後失業率則為3.72%，較11月下降0.01個百分點。整體就業市場情勢還算平穩。潘寧馨進一步分析，12月失業人數為43.9萬人，較11月減少8000人；全年失業人數平均為44.6萬人，年增6000人。

比較歷年資料，潘寧馨說明，去年11月到12月間的失業率月降0.06個百分點，過去十年同期的降幅介於0.04個百分點到0.12個百分點，因此情況差不多，而且108年間每個月的失業率大概都在3.71%到3.75%之間，相對穩定。

潘寧馨進一步指出，107年下半年到108年上半年間，由於受到美中貿易戰的影響，景氣相對趨緩，進而影響就業市場，造成全年失業率上升。不過從108年下半年開始已逐漸回穩，失業率逐漸下降。

至於主計總處統計世界其他主要國家最新的失業率資料，法國8.4%（11月）、加拿大5.6%（12月）、英國3.7%（9月）、南韓3.6%（11月）、美國3.5%（12月）、香港3.2%（11月）、新加坡2.3%（第3季）、日本2.2%（11月）。（編輯：張均懋）1090122