零售業營收創8年最大增幅 2020年可望續成長

（中央社記者廖禹揚台北22日電）零售業2019年營業額3兆8523億元，年增3.1%，創近8年最大增幅，經濟部分析，百貨業新商場開幕及換車潮等有利因素將延續至今年，零售業表現可望持續成長。

經濟部統計處今天發布2019年12月批發、零售及餐飲業營業額統計，其中零售業12月營收3503億元，如預期年增2.7%；全年營業額3兆8523億元，年增3.1%。統計處副處長王淑娟表示，零售業去年全年表現都不錯，上半年主要受到百貨業新商場開幕拉抬買氣，下半年則有汽車銷售成長接棒。

王淑娟指出，雖然陸客來台縮減的確影響免稅店、藥妝、寶石鐘錶等業別表現，但2019年經濟好轉，就業人口增加，股市也維持在上萬點，都挹注民間消費動能，與其他國家來台旅客共同填補陸客減少的影響，全年扣除貢獻最大的汽機車零售業仍有2.7%成長，表現算是相當不錯。

王淑娟說，去年12月底也有新商場開幕，加上今年是最後一年實施汽、機車汰舊換新貨物稅減徵，部分車商展望今年將有換購潮出現，預期今年零售業可望持續成長。

批發業則因春節備貨需求強勁，加上半導體投資需求帶動機械器具批發業買氣，營業額8832億元，年增4.8%，優於預期；全年營業額累計10兆2495億元，年減2.1%。王淑娟說，各界展望今年貿易量優於去年，國際原材物料價格也有止跌回穩趨勢，與外貿表現較相關的批發業今年走勢應將優於去年。

餐飲業同樣優於預期，12月營收723億元，年增2.1%；全年營業額8116億元，年增4.4%。王淑娟表示，國內餐飲業競爭激烈，例如手搖飲料店近幾個月開始出現留強汰弱狀況，在高基期下維持成長實屬不易，去年全年在外送平台興起帶動下，仍有4.4%成長。（編輯：紀淑芳）1090122