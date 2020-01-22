中石化董事長林克銘月底退休 接替人選年後決定

（中央社記者潘羿菁台北22日電）己內醯胺（CPL）大廠中石化今天公告董事長兼執行長林克銘將於1月31日退休，中石化表示，接替人選預計在1月底、2月初的董事會決定。

今年70歲的林克銘，過去的經歷在金融證券為主，包括京華證券總經理、京華山一國際（香港）公司行政總裁，當年威京總部集團主席、中石化董事長沈慶京跌倒受傷需要休養，因此林克銘在2016年接下中石化董事長職務。

林克銘擔任董事長期間，最有名就是為了轉投資公司中普氣體槓上經濟部中部辦公室，他召開記者會指出，中石化持有中普氣體股權49%，但是過去4年來經濟部中部辦公室行政不公，造成中石化無法行使49%股權應有的權益，同時，甚至連監察人職權也無法執行，今日美商的強勢，追根究底都是中辦造成的。

中石化表示，林董事長因身體狀況向公司申請退休，經由考量後，同意於1月31日退休，至於接替人選將在下次董事會決定。

至於公司營運，受到美中貿易戰客戶觀望心態與中國同業競爭，中石化去年前3季稅後淨利新台幣11.32億元，年減71.5%，每股稅後淨利（EPS）0.40元，面對今年展望，中石化仍是保守看待，由於CPL與丙烯腈（AN）有新增產能陸續開出，恐讓競爭趨於白熱化，不過近期油價反彈帶動CPL價格略微回升，目前將觀察農曆年後的補庫存行情。（編輯：趙蔚蘭）1090122