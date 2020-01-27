美2/8起課鋼鋁衍生品關稅 經濟部：研析對策

（中央社記者潘姿羽台北27日電）美國宣布2月8日零時起，將對符合條件的輸美鋼鋁衍生產品加徵關稅，經濟部今天表示，美方尚未公布新措施適用的產品清單，政府將密切注意後續發展，並研析協助廠商作為，維護台灣的出口利益。

美國白宮於美東時間1月24日發布總統文告，將自2020年2月8日零時起，對同時符合要件的輸美鋼鐵衍生產品（derivatives）加徵25%關稅，以及對鋁衍生產品加徵10%關稅。

要件包含鋼或鋁占其整體原料成本達2/3以上；該產品2018年6月至2019年5月進口量，相較前兩年同期均分別增加者；自2018年6月起該衍生產品的進口增幅，超過同期美國貨品總進口量平均增幅4%者。

美國總統川普在2018年3月8日曾發布總統文告，以進口鋼、鋁產品危及美國國家安全，援引1962年貿易擴張法第232條，對相關產品加徵關稅之後（232國安關稅），日前再度援引相關條款，將關稅進一步擴及上述鋼、鋁衍生產品。

經濟部於新聞稿中指出，川普這次擴大加徵關稅有二大原因，一是自2018年課徵232鋼、鋁國安關稅以來，美國內鋼鐵產能利用率仍未穩定維持在80%以上，鋁業產能利用率雖有成長，仍在目標值以下；其次，上述國安關稅課徵後，美國自全球進口鋼、鋁數量雖有下降，衍生產品的進口量卻呈現大幅成長，減損美國為保障其國家安全所採措施的效益。

美國白宮發布的總統文告並未公布將加徵關稅的鋼、鋁衍生產品清單，但提及若干產品美進口數量大增，包含鋼釘、大頭釘、圖釘、訂書針、波紋釘等產品，於2018年6月至2019年5月期間，進口量相較於前一年及前兩年同期分別成長33%及29%。

其次，鋁製纜線於2018年6月至2019年5月期間，進口量相較於前一年及前兩年同期分別成長152%及52%；以及汽機車用鋼鋁保險桿近似衍生物於2018年6月至2019年5月期間，進口量相較於前一年及前兩年同期分別成長38%及56%。

經濟部官員表示，由於詳細產品清單尚未出爐，目前無法評估影響範圍，但過年期間，經濟部並未鬆懈，已請外館密切關注後續發展，並提醒產業公協會預做準備，經濟部也將研析可能協助廠商的作為。

據海關統計，2019年台灣232涵蓋鋼品輸美金額為8.5億美元，較前年減少28.42%，輸美重量為69.85萬噸，也較前年減少28.03%，顯示美國政府於2018年3月加徵的鋼鋁國安關稅，已對台灣輸美鋼鐵產生影響。

經濟部指出，美國將自2020年2月8日零時起，對符合要件的輸美鋼鋁衍生產品加徵關稅，預估產品清單近日就會出爐，經濟部會密切關注並研析對策，以維護出口利益。（編輯：張均懋）1090127