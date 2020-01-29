台股鼠年紅盤恐弱勢整理 聚焦防疫宅經濟概念股

（中央社記者吳家豪台北29日電）武漢肺炎疫情延燒，分析師估台股30日鼠年紅盤可能弱勢整理，但拉回幅度有限；投顧指出，肺炎受惠產業包括生技、醫療、防疫概念股，及線上遊戲、手遊、付費追劇等宅經濟產業。

武漢肺炎疫情持續擴散，市場恐慌性賣壓出籠，美股道瓊工業指數27日重挫453點、創3個多月來最差單日表現後，今天回神上揚187.05點或0.66%，以28722.85點作收；標準普爾指數上漲32.61點或1.01%，收在3276.24點；科技股那斯達克指數上揚130.37點或1.43%，收9269.68點。

自台股20日豬年封關至29日為止，春節期間道瓊工業指數下跌2.13%，標準普爾指數下跌1.6%，那斯達克指數下跌1.27%。

個股方面，晶圓代工廠台積電美國存託憑證（ADR）在春節期間下跌2.54%，記憶體大廠美光下跌2.08%，蘋果公司（Apple）下跌0.33%，晶片大廠英特爾逆勢上漲12.92%。

國泰證期顧問處經理蔡明翰受訪表示，蘋果財報優於預期，為台股帶來利多，但武漢肺炎疫情的利空仍在，導致春節期間國際股市陸續修正，尤其美股27日重挫，目前尚未收復跌幅，後續需觀察蘋果投資人是否出現獲利了結賣壓。

蔡明翰說，從嚴重急性呼吸道症候群（SARS）經驗來看，美股當時並未受到明顯影響，反而對台股的影響較大，且SARS出現首例病例後沒有大幅擴散，台股仍維持橫盤整理，直到台灣出現群聚感染才對台股產生較大影響。這次武漢肺炎疫情固然會壓抑台股指數表現，可能弱勢橫向整理，但還不需過度恐慌。

他也指出，武漢肺炎疫情的不確定性仍高，台股鼠年紅盤上漲機率不大，目前國際股市較重視的還是疫情狀況，短期很難出現正向發展，因此台股整體架構應該會拉回，但拉回幅度應可獲得控制，投資人可嚴格控管手中持股比重。

蔡明翰觀察，今年手機需求量明顯回升，蘋果手機需求不錯，非蘋手機表現也不會太差，加上5G題材加持，手機族群仍是盤面主角之一，近期操作應謹慎以對，待指數震盪拉回可逢低承接，只要武漢肺炎疫情能獲得控制，台股有望掀起波段行情。

宏遠投顧指出，武漢肺炎雖然致死率不如SARS強，但短線也會干擾商業及經濟活動，進而影響台股大盤及個股股價做修正；其中受害最大者為觀光、飯店、旅遊業等相關產業，至於對其他商業及製造業的傷害不會太多，影響將有限。

至於受惠產業，宏遠投顧認為以生技、醫療、防疫為主，其次是不出門活動的宅經濟，包含線上遊戲、手遊、付費追劇等相關受惠股；而過度用眼的宅經濟盛行可能使眼睛受損，預期過年後眼科門診及相關護眼藥品的需求也會增加，因此台股開紅盤的選股策略將以武漢肺炎直接及間接受惠股為主要投資標的。（編輯：林興盟）1090129