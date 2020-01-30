武漢肺炎延燒 防疫概念股開盤拉漲停

（中央社記者潘羿菁台北30日電）武漢肺炎疫情延燒，意外拉動防疫概念股成為資金避風港，包括康那香、南六與恆大等，今天開盤拉出漲停板，鼠年開紅盤讓防疫相關族群紅通通。

受到武漢肺炎疫情影響，台股加權指數今天開紅盤首日受到信心動搖反映下挫，不過防疫概念股相對受惠，帶動康那香、南六與恆大開盤再度拉漲停，其中，恆大股價22.35元，創近3年新高，康那香股價衝至14.5元創4年半新高。

目前康那香旗下口罩工廠於初三提前開工，不過仍是無法因應口罩搶購人潮，董事長戴榮吉29日親自坐鎮工廠，他日前提到，目前兩條生產線日產量約20萬片，訂單已經排到6月，近期正整備廠內機械，增加產線應付，屆時預計日產量將可達40萬片。

而南六雖然沒有生產口罩，不過位於中國平湖廠則是生產抗菌濕紙巾，日前也接獲百萬包抗菌消毒濕紙巾急單。

這波資金湧入防疫概念股擴及到芳香消臭類、驅塵潔淨類及清潔劑生產大廠的花仙子，股價同樣開盤拉漲停，股價鎖在85元；毛寶同樣漲停鎖在17.75元。（編輯：楊凱翔）1090130