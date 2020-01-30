更多編輯台推薦新聞：
Kobe墜機前發生什麼事 塔台通話紀錄曝光
國際

Kobe墜機前發生什麼事 塔台通話紀錄曝光

武漢肺炎蔓延 航空公司暫停或減飛中國航班一次看
國際

武漢肺炎蔓延 航空公司暫停或減飛中國航班一次看

早安世界》強震後捐款激增 土耳其搜救團AKUT感謝台灣
早報

早安世界》強震後捐款激增 土耳其搜救團AKUT感謝台灣

不斷更新／武漢肺炎擴散 最新疫情防範措施一次看
生活

不斷更新／武漢肺炎擴散 最新疫情防範措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

武漢肺炎延燒 防疫概念股開盤拉漲停

最新更新：2020/01/30 09:56
春節期間美股下跌，加上武漢肺炎疫情擴散衝擊經濟信心，台股30日鼠年紅盤跳空開低、暴跌逾540點，失守季線11762點，並摜破11600點大關。中央社記者王飛華攝 109年1月30日
春節期間美股下跌，加上武漢肺炎疫情擴散衝擊經濟信心，台股30日鼠年紅盤跳空開低、暴跌逾540點，失守季線11762點，並摜破11600點大關。中央社記者王飛華攝 109年1月30日

（中央社記者潘羿菁台北30日電）武漢肺炎疫情延燒，意外拉動防疫概念股成為資金避風港，包括康那香、南六與恆大等，今天開盤拉出漲停板，鼠年開紅盤讓防疫相關族群紅通通。

受到武漢肺炎疫情影響，台股加權指數今天開紅盤首日受到信心動搖反映下挫，不過防疫概念股相對受惠，帶動康那香、南六與恆大開盤再度拉漲停，其中，恆大股價22.35元，創近3年新高，康那香股價衝至14.5元創4年半新高。

目前康那香旗下口罩工廠於初三提前開工，不過仍是無法因應口罩搶購人潮，董事長戴榮吉29日親自坐鎮工廠，他日前提到，目前兩條生產線日產量約20萬片，訂單已經排到6月，近期正整備廠內機械，增加產線應付，屆時預計日產量將可達40萬片。

而南六雖然沒有生產口罩，不過位於中國平湖廠則是生產抗菌濕紙巾，日前也接獲百萬包抗菌消毒濕紙巾急單。

這波資金湧入防疫概念股擴及到芳香消臭類、驅塵潔淨類及清潔劑生產大廠的花仙子，股價同樣開盤拉漲停，股價鎖在85元；毛寶同樣漲停鎖在17.75元。（編輯：楊凱翔）1090130

延伸閱讀
武漢不明肺炎 防疫概念股強漲

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報