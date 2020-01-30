台積電開紅盤一度跌11.5元 影響指數近百點

（中央社記者張建中新竹30日電）台股今天新春開紅盤，展開補跌走勢，台積電股價同步走跌，一度達新台幣321.5元，跌11.5元，估計影響大盤指數近百點。

武漢肺炎疫情蔓延，引發全球高度緊張，重創國際股市，台股今天新春開紅盤，展開補跌走勢，大盤指數一度重挫逾500點。

台積電美國存託憑證（ADR）於台股春節假期休市期間跌逾2%，台積電今天股價也展開補跌，開低走低，盤中一度達新台幣321.5元，跌11.5元，跌幅達3.45%，市值蒸發2982億元，滑落至8.33兆元。

台積電每漲跌1元影響大盤指數約8.54點，若以台積電今天一度跌11.5元計，影響大盤指數約98.21點。

聯電與聯發科等半導體股股價也同步走跌，因武漢為中國大陸規劃發展記憶體重鎮，當地有生產3D儲存型快閃記憶體（NAND Flash）的長江存儲與生產編碼型快閃記憶體（NOR Flash）的武漢新芯，市場認為旺宏與華邦電等台系記憶體廠可望受惠。

只是法人認為，長江存儲與武漢新芯占全球供應比重不高，都僅個位數百分點，對市場影響有限，旺宏與華邦電等記憶體族群今天股價也都同步走跌，整體半導體類股指數一度跌約3.97%。（編輯：楊凱翔）1090130