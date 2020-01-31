今年7月起 157家上市櫃公司要揭露英文版重訊

（中央社記者劉姵呈台北31日電）外資對台股持股市值已逾4成，為加速推動國際化，金管會今天宣布，今年7月起，實收資本額達新台幣150億元以上的上市櫃公司，必須揭露英文版重大訊息，初估第一階段共有157家適用。

金融監督管理委員會證期局今天表示，至去年底，外資對台灣證券市場持股市值已達41.22%，為證券市場重要的投資動能，為提升外資對台灣上市櫃公司訊息掌握的即時性，加速推動台灣市場的國際化，已督導台灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心完成相關規章的修訂，共分為4階段，循序要求上市櫃公司對外揭露英文版重大訊息。

證期局表示，第一階段將自今年7月起開始實施，要求實收資本額達150億元的上市櫃公司須揭露英文版重大訊息，預估屆時適用的上市公司有86家、上櫃有71家。

第二階段預計自110年1月起，針對實收資本額100億元，或外資持股比率合計達30%以上的上市櫃公司；第三階段是自111年1月起，針對實收資本額達20億元以上未滿100億元的上市櫃公司須揭露英文版重大訊息。

最後一個階段預計自113年起，全體942家上市公司以及實收資本額達6億元的上櫃公司皆須發布英文版重大訊息；若先以108年的數據預估，共有460家上櫃公司適用，約占全體上櫃公司家數的59%。

金管會提醒，上市櫃公司針對資訊的英譯、申報等重要控管機制應妥善規劃及準備，以利順利完成。（編輯：郭萍英）1090131