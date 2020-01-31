中石化新任董事長 前經長陳瑞隆出線

（中央社記者潘羿菁台北31日電）己內醯胺大廠中石化（1314）今天舉行董事會，確定將推派前經濟部長、中石化獨立董事陳瑞隆為新任董事長，陳瑞隆也表示，未來中石化將持續重視工安與環保的工作、積極提升研發的能量、強化升級轉型的力道。

在過年前夕，中石化公告，由於前董事長林克銘因健康因素退休，辭去中石化董事長、董事與執行長職務，如今董事會確定，未來林克銘將以顧問身分協助陳瑞隆相關事務。

僅管陳瑞隆並非石化背景出身，不過中石化強調，陳瑞隆早在民國101年6月起即開始擔任中石化獨立董事，長期參與公司的重要決策，對公司的發展方向以及經營狀況已有充分掌握與了解。

陳瑞隆則說，中石化財務結構健全、經營團隊穩健，未來公司將持續重視工安與環保的工作、積極提升研發的能量、強化升級轉型的力道，並全力培植全體同仁邁向國際化及全球布局的能力。期勉全體同仁能夠同心協力、共同打拚。

另外，隨著石化產業未來的發展勢將面臨更為困難的局面，中石化也已積極布局土地開發業務，期望以石化和土開雙主軸事業的發展模式，降低景氣波動帶來的風險。（編輯：謝佳珍）1090131