武漢肺炎疫情升溫 汽車零配件台廠備戰

（中央社記者鍾榮峰台北1日電）中國武漢肺炎疫情升溫，湖北地區汽車零配件台廠因應措施備受關注。麗清、廣華-KY以及東陽在當地設有產線，公司均表示疫情對營運影響有限，注意疫情狀況並與工廠密切聯繫。

武漢肺炎疫情嚴峻，中國政府宣布春節假期延長3天至2月2日，部分省市要求境內企業延長停工時間至2月10日。湖北省政府發布春節假期延遲復工通知，要求境內企業不得早於2月13日24時前復工。

從汽車零配件台廠在中國湖北地區布局來看，本土法人報告指出，LED車燈模組廠麗清、汽車飾件廠廣華-KY以及零配件大廠東陽在當地設有產線。

廣華-KY表示，武漢肺炎疫情對公司影響相當有限，武漢廣佳汽車飾件公司目前也沒有傳出人員疫情，而以每年營收占比僅約8%到10%來看，對集團整體營運影響相當小，所受衝擊並無外界想像那麼大。

根據公開資訊觀測站、年報以及中國企業信用訊息公開資料，廣華-KY在湖北地區設有武漢廣佳汽車飾件、武漢景澤汽車飾件和襄陽廣佳汽車飾件等公司。

其中武漢廣佳汽車飾件生產銷售各類汽車飾件、電子塑膠零配件、塑膠中空板箱、模具、工裝夾具、治具、檢具等，2018年社保人數約532人，年營收新台幣10.5億元，年獲利新台幣6974萬元。

襄陽廣佳汽車飾件主要生產銷售汽車飾件、電子塑膠零配件、塑膠中空板箱，以及批發模具、工裝夾具、治具、檢具等，2018年營收新台幣7.88億元，年獲利新台幣8426萬元。武漢景澤汽車飾件生產銷售汽車內飾產品，2018年營收新台幣1164萬元，獲利約新台幣55萬元。

東陽表示，公司密切關注武漢肺炎疫情發展，宣導相關防疫措施，不同廠區依照法定假期規定以及地方防疫狀況，機動調整生產排配，在集團員工健康獲得保護情況下，使生產營運有序進行。疫情對公司財務或業務並無重大影響。

根據公開資訊觀測站、年報以及中國企業信用訊息公開資料，東陽在湖北地區設有武漢恩碧塗料、武漢翔星汽車零部件、襄陽東陽汽車零部件等公司。

其中武漢恩碧塗料生產加工和銷售底漆、色漆、稀釋劑、清漆和其他塗料、樹脂、顏料、添加劑、溶劑等；武漢翔星汽車零部件主要從事組合儀表盤、塑膠零部件、模具、檢具、夾具、治具等汽車零部件及相關製品設計製造和零售批發等，2018年社保人數131人。

襄陽東陽汽車零部件主要從事汽車用塑膠零部件及汽車注塑模具、夾具、治具、非金屬製品模具的設計開發製造銷售，2018年社保人數約194人，2018年營收新台幣3.96億元，營業虧損新台幣1.13億元，當年稅後虧損新台幣1.6億元。

麗清指出，公司在中國大陸布局包括上海、東莞、武漢3個廠區，其中武漢廠是新廠區，目前仍處於初期小批量產階段，占公司整體營收比重不到1%，武漢疫情對整體營運影響不大。

公司表示，農曆春節期間已緊急採取回報制度，掌握全體員工目前一切正常，將配合所在地政府及車廠的延遲復工通知，武漢廠預計2月14日開工，上海及東莞廠復工時間為2月10日。

麗清持續關注疫情狀況並與工廠密切聯繫，等到復工後協調產能，儘速出貨。（編輯：楊玫寧）1090201