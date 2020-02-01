武漢肺炎衝擊湖北台廠 PCB和光通訊恐受影響

（中央社記者鍾榮峰台北1日電）中國武漢肺炎疫情嚴峻，湖北地區電子零組件台廠因應備受關注。整體觀察部分印刷電路板（PCB）和光通訊廠或有小幅影響。被動元件台廠審慎備戰因應，通知客戶調整出貨時間。

因應武漢肺炎疫情，中國政府宣布春節假期延長3天至2月2日，部分省市要求境內企業延長停工時間至2月10日。湖北省政府發布春節假期延遲復工通知，要求境內企業不得早於2月13日24時前復工。

觀察湖北和武漢經濟概況，中國法人報告指出，湖北省排名前四大的產業包括汽車製造、建築工程、藥品零售、通訊設備。武漢國內生產毛額（GDP）在全中國城市中排名第9，2018年GDP近人民幣1.5兆元。武漢是華中的汽車製造基地，也是光電資訊設備生產基地。

觀察電子零組件台廠在湖北地區布局，本土法人報告指出，台廠產業布局主要為印刷電路板，目前在湖北設廠以健鼎、定穎、欣興為主。

欣興指出，中國大陸生產據點包括蘇州、昆山、深圳及湖北黃石，其中黃石欣益興去年下半年產值營收約占公司營收僅3%到5%；中國大陸去年下半年營收約占公司營收比重約30%到36%。

健鼎表示，在中國大陸生產據點包括江蘇無錫及湖北仙桃，目前並無任何員工發現感染個案。公司成立「防疫應變小組」，密切關注新型冠狀病毒肺炎疫情狀況，各廠區已啟動應對措施，因應疫情挑戰。

法人指出，湖北仙桃占健鼎整體業績比重約25%左右，主要應用在車用、伺服器和手機領域。

定穎表示，中國大陸生產據點包括江蘇昆山及湖北黃石，目前無員工感染個案。公司已於兩週前成立「武漢肺炎應變小組」，採取預防措施，以對應武漢危急事件，目前依規劃執行運作。

法人指出，湖北黃石占定穎整體業績比重約3成，主要應用在車用、個人電腦和筆電等領域。

此外在散熱和光通訊部分，本土法人指出，光通訊廠奇鋐也在武漢設廠，主要布局電腦週邊產品及電腦散熱風扇等，預估武漢廠業績占比在8%左右。

法人指出，武漢光迅出給華為（Huawei）訂單可能有轉單外溢，包括海信、華工及旭創科技有機會受惠。

被動元件台廠則審慎備戰因應，其中興勤指出，位於湖北宜昌的子公司，當地湖北省政府發布春節假期延遲復工通知，要求境內企業不得早於2月13日24時前復工，子公司配合武漢肺炎病毒防疫工作，復工時間延遲至2月14日。子公司通知客戶調整出貨時間，並持續密切注意當地疫情。

根據公司年報，興勤宜昌電子2018年營收新台幣8.68億元，營業利益1.34億元，稅後淨利新台幣1.27億元。若以2018年興勤合併營收60.2億元粗估，興勤宜昌子公司業績比重約14.4%。（編輯：楊凱翔）1090201