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外資轉買超12.15億元 法人：台股有反彈機會

最新更新：2020/02/03 18:02

（中央社記者張建中台北3日電）台股今天走勢震盪，早盤一度殺低，重挫357點，不過，終場跌幅縮小，收跌140.18點，外資轉賣為買，買超新台幣12.15億元。國內法人預期，台股短期不排除有反彈機會。

武漢疫情延燒，美股道瓊指數上週五大跌逾600點，此外，中國大陸為這次疫情風暴中心，今天股市開盤重挫補跌，上海綜合指數跌幅逾8%，終場收跌7.72%。

台股在傳統產業、電子與金融類股普遍走跌，僅防疫概念股、面板與記憶體族群逆勢走揚，指數收跌140.18點，收在11354.92點，跌幅約1.22%。

投顧業者表示，台股今天在美股大跌與陸股開盤雙重利空夾擊下，市場恐慌氣氛升高，早盤一度殺低，不過，終場跌幅大幅縮小，留下長達216.87點的下影線，顯示市場資金充沛，並持續尋找投資標的。

據統計，外資、投信與自營商今天合計買超4.44億元；其中，自營商持續賣超14.1億元，投信則買超6.39億元，外資及陸資也轉賣為買，買超12.15億元。

觀察外資今天買賣超情況，仍以個股操作為主，並無集中特定族群情況，如外資買超晶圓代工廠聯電，卻賣超台積電，買超面板廠友達，賣超群創。

投顧業者預期，短期隨著市場恐慌氣氛趨緩，台股不排除有反彈機會，不過，市場短時間對於疫情的疑慮無法完全消除，大盤出現「V型反轉」走勢的機會並不高。

分析師王兆立認為，未來1至2週將是疫情發展重要關鍵時刻，隨著中國大陸陸續復工，人員流動，疫情是否有擴大情況將是重要觀察指標，若新增確診人數能夠趨緩，市場氣氛也將可趨於和緩，有利股市回升。（編輯：黃國倫）1090203

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