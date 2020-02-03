武漢肺炎 國發會：對內需影響較SARS時期小

（中央社記者潘姿羽台北3日電）武漢肺炎疫情延燒，國發會官員坦言，中國經濟規模顯著成長，對台灣造成的外溢影響將比SARS時期更明顯，不過，因台灣確診病例有限且防疫意識高，疫情對台灣內需的衝擊，應遠比當初SARS時候來得小。

武漢肺炎在許多國家都出現確診病例，且持續攀升，全球經濟前景蒙塵，市場信心也受挫，美股、陸股、台股均重跌，市場憂心若疫情持續擴大，將傷及實體經濟。

國發會經濟發展處處長吳明蕙就武漢肺炎在中國外溢效應、台灣內需等兩大面向的影響進行分析，她指出，這次（武漢肺炎）與SARS時期有個很大落差，就是中國的影響力持續增加。

根據IHS資料庫，2003年中國大陸GDP占全球比重為4.26%，2019年躍升至16.27%。吳明蕙坦言，中國已成為消費大國，又是全球重要的生產基地，對其他國家及台灣造成的外溢效果，會比SARS時期更為明顯。

吳明蕙表示，中國是台灣主要出口國，若因疫情擴大，有工廠停工、停止商務活動、需求減少等情況，勢必會傷及台灣出口，並對供應鏈造成影響；但她說，武漢肺炎造成短期衝擊，不過，後續會透過加班、生產等方式「回補」，把之前沒有進行的經濟活動彌補回來。

至於台灣經濟本身，吳明蕙認為，武漢肺炎疫情將影響到零售餐飲、觀光旅遊等，但台灣疫情控制較好，國人防疫意識也很強，目前確診病例有限，因此對經濟影響不需過於悲觀。

吳明蕙補充，SARS時期人人自危，民間消費明顯萎縮，如今網購、外送服務盛行，在家裡也能買東西、訂餐，這會降低疫情對內需的衝擊。

吳明蕙總結，武漢肺炎會造成不同層面的影響，中國外溢效應方面會擴大，但台灣經濟本身的影響沒那麼嚴重，就目前情勢看來，台灣確診案例有限，疫情對國內內需、消費的影響預估遠比當初SARS時期來得小。

她強調，政府積極防疫，民間對於公共衛生、自我健康管理也有很高警覺與認知，相信可以讓台灣經濟影響降到最低，希望大家不要太過悲觀，要正面看待台灣未來景氣。（編輯：郭萍英）1090203