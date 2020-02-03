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滬股開市大跌近8%市值蒸發12兆 亞股幾全倒

最新更新：2020/02/03 19:24

（中央社香港3日綜合外電報導）中國武漢肺炎疫情延燒，上海股市今天春節後開市首日大跌近8%，市值蒸發近12兆元，亞洲股市也幾乎全倒。投資人擔憂中國和全球經濟受衝擊，油價也因多國暫停中國航班而續跌。

中國武漢爆發的2019新型冠狀病毒肺炎在全球已有1萬7000多例確診，超過360例死亡，多國政府已宣布禁止往來中國航班。亞股今天在滬股領跌下，延續上週全球股市慘痛跌勢。

分析師曾警告，武漢肺炎疫情恐造成今年全球經濟成長大幅減弱。過去一年多全球經濟經歷成長放緩，正開始出現回穩跡象，如今卻因疫情爆發再受打擊。

觀察家指出，由於中國在全球貿易生產基礎占據重要地位，其他國家也會受到疫情嚴重影響。一些知名大企業已暫停或縮減在中國業務，對全球供應鏈構成威脅。

AxiCorp分析師殷尼斯（Stephen Innes）表示：「情況很糟糕。中國經濟將大受打擊，和中國貿易關係密切的東南亞國家也是，尤其是中國觀光客目的地以及服務業鎖定中國遊客的國家。」

中國股市已因疫情將開市日由1月31日延至今日，上海股市今天一開盤仍崩挫近9%，追隨全球股市上週行情補跌。

滬股收盤大跌7.7%，創下2015年股災以來最大單日跌幅，市值一日蒸發3930億美元（約新台幣12兆元），超過2600檔股票跌停，觀光和交通類股失血最多。

牛津經濟公司（Oxford Economics）發布研究報告指出，「中國國內生產毛額（GDP）成長率短期很可能受到重大衝擊。由於受影響地區占中國產出比例略高於50%，我們認為中國（第一季）GDP成長率可能降至僅4%」，相較原本預估有6%。

東京、雪梨、威靈頓、新加坡、台北和曼谷股市今天收盤全都下跌超過1%，馬尼拉和雅加達股市皆收挫0.9%，吉隆坡股市收低0.6%，首爾股市收平。

不過，香港股市經歷上週走跌3日共下挫近6%後，今天收盤小漲0.2%。孟買股市也收高0.3%。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1090203

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