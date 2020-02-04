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寶得利淡出台灣購物站 轉型布局餐飲

最新更新：2020/02/04 15:01
寶得利董事長張雅琍表示，去年底收掉台灣購物站，轉型布局兩岸餐飲事業，近期以「小逸仙」品牌投資火烤兩吃餐廳，瞄準韓客與在地客。（寶得利提供）中央社記者江明晏傳真　109年2月4日
寶得利董事長張雅琍表示，去年底收掉台灣購物站，轉型布局兩岸餐飲事業，近期以「小逸仙」品牌投資火烤兩吃餐廳，瞄準韓客與在地客。（寶得利提供）中央社記者江明晏傳真　109年2月4日

（中央社記者江明晏台北4日電）原本經營陸客生意的寶得利去年底收掉台灣購物站，轉型布局兩岸餐飲事業，近期以「小逸仙」品牌投資火烤兩吃餐廳，瞄準韓客與在地客，寶得利今天股價也隨觀光股回溫大漲逾8%。

寶得利今天股價大漲逾8%，至11元。

為減緩陸客來台減少衝擊，寶得利關閉台灣購物店，目前剩2間與同業合資的購物站，僅認列分紅；寶得利原來在台有4個購物據點，這幾年陸續收掉，去年底收掉高雄購物店，而高雄購物店最後相關費用都在去年第4季攤提，不影響今年台灣營運。

寶得利轉型布局餐飲，日前宣布併購逸仙樓，斥資新台幣億元拓展兩岸餐飲事業，除了經營「逸仙樓」外，將以「小逸仙」品牌投資火烤兩吃、中式餐廳及手搖飲等餐飲事業，並與中國潮州菜餐廳「潮江春」合資成立「春江潮」，進軍餐飲市場，從去年12月底到明年3月陸續開幕。

其中，寶得利表示，「小逸仙」火烤兩吃首店於已在台北開出，座位共114個、5個包廂，客單價750元，以本地年輕客為主，也會與接待韓國旅客的台灣旅行社合作，瞄準韓團市場，每月營收目標500萬元，目標一年回本，寶得利表示，將在3年內展店10家，今年至少3家。

寶得利並指出，位於中國深圳第1高樓平安大廈的台菜、江浙菜品牌「春江潮」目前還在籌備中，而同樣位於平安大廈地下街連城新天地的手搖飲料店，裝潢已經接近完工，但要等到武漢肺炎疫情穩定後才能決定開幕時間。

寶得利董事長張雅琍今天表示，2017年啟動海外拓點計畫，看好觀光團赴東南亞的觀光潛力，鎖定馬來西亞市場，目前馬來西亞有4家店，主力集中在吉隆坡，2019年開始雖然單月有獲利，但表現還不夠理想，為達到每月獲利，原本就計劃今年要加強整頓，此時遇到武漢疫情爆發，馬來西亞購物店藉此做店內調整，調整期間將暫時不對外營運，為提高更多利潤、增加獲利動能預作準備。（編輯：林孟汝）1090204

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