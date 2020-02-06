看好台灣經貿環境 4成德商有意加碼投資

（中央社記者吳柏緯台北6日電）台灣對於德國企業而言仍是適合投資的環境。根據德經處統計，未來兩年有40%的德國企業有意進一步在台投資，相較於過去兩年統計，微幅上升。

德國經濟辦事處今天下午舉行2020台灣經濟展望會，邀請經濟部長沈榮津致詞，並邀請多位德商代表列席討論台灣經濟議題，會中同步發布「2019德商在台企業商業信心指數調查」。

沈榮津致詞時提到，台灣與德國的經貿關係很密切，特別是智慧機械和離岸風電等，關乎台灣未來經濟發展方向的產業。從美中貿易摩擦開始，台商重新檢討海外生產基地布局，加速回台灣投資。武漢肺炎疫情爆發後，台商更加速檢討在中國大陸的生產情形，在這樣的情況之下，台灣被重新定位為高階製造中心，有助於未來台德的經貿投資布局。

德經處處長林百科致詞時提到，根據德經處進行的「2019德商在台企業商業信心指數調查」結果顯示，台灣對於德商而言仍是非常適宜的商業據點，而且未來兩年有40%的德國企業有意進一步在台投資，這個數字相較於過去兩年的統計，有微幅上升。

不過林百科提到，調查結果也顯示僅1/3的德商實現了2019年的商業目標，主要是因為全球經濟與兩岸關係等外部因素，抑制企業發展，為了抵銷外部負面影響，政府應出面解決進口限制、官僚體系內部問題。

德經處公布「2019德商在台企業商業信心指數調查」總共列出7項要點，分別為「97%受訪者願意再次選擇台灣為商業據點」、「62%受訪者認為全球經濟為目前最大的商業挑戰」、「34%的企業達成2019年的商業目標」、「64%的雇主認同台灣員工的素質與工作能力」、「66%的企業受益於政府當前計畫」、「41%受訪者期待未來3年台灣的經濟能改善與進步」、「未來兩年有40%的德國企業有意進一步在台投資」。（編輯：張均懋）1090206