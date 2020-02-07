更多編輯台推薦新聞：
中國研究：穿山甲是武漢肺炎病毒潛在中間宿主
兩岸

中國研究：穿山甲是武漢肺炎病毒潛在中間宿主

台灣準副總統首訪華府 邀請人說內幕
政治

台灣準副總統首訪華府 邀請人說內幕

口罩實名制如何買？庫存怎麼查？9大QA一次看
生活

口罩實名制如何買？庫存怎麼查？9大QA一次看

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握
國際

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
中國研究：穿山甲是武漢肺炎病毒潛在中間宿主
首頁 / 產經

疫情波及被動元件廠在陸擴產 交貨恐延緩或漲價

最新更新：2020/02/07 11:01

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）中國武漢肺炎疫情持續擴大，法人報告預期，廠商在中國擴產計畫受復工進度影響，上游設備和材料供應商運輸和復工進度是關鍵，不排除部分熱門型號的電容電感交貨延緩及漲價的可能性。

武漢肺炎疫情延燒，在中國設廠的被動元件廠商營運備受關注。中國法人報告指出，農曆春節過後廠商擴產計畫受復工進度影響，其中上游設備和材料供應商運輸和復工的因素，將是關鍵。

報告指出，已有部分廠商的部分值班人員復工，但正式啟動復工仍需等到2月10日。

報告預期，疫情可能影響農曆春節過後被動元件廠商產能，部分廠商原計劃年後擴產的設備，會受供應商及物流的復工情況影響而延遲。

若疫情緩解，報告預估，下游需求釋放可能導致備貨不足，不排除被動元件供需關係緊俏，使得部分熱門型號的電容電感交貨延緩及漲價的可能性。

日本村田製作所（Murata）日前指出，中國新型冠狀病毒疫情擴大發展，可能會影響供應鏈，目前中國地方政府對於企業都有指示，不過，未來各省有可能採取更嚴厲的措施。

台廠國巨在中國蘇州與東莞廠區，配合延長農曆春節假期至2月9日，春節加班二輪班人員依排班正常出勤，營運不受影響，等中國廠區全面正常復工後，公司將積極提升產能滿足客戶需求。

興勤在湖北宜昌設有子公司，湖北省政府發布春節假期延遲復工通知，要求境內企業不得早於2月13日24時前復工。興勤指出，子公司配合武漢肺炎防疫工作，復工時間延遲至2月14日，並通知客戶調整出貨時間，及持續密切注意當地疫情。（編輯：楊玫寧）1090207

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報