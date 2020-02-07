疫情波及被動元件廠在陸擴產 交貨恐延緩或漲價

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）中國武漢肺炎疫情持續擴大，法人報告預期，廠商在中國擴產計畫受復工進度影響，上游設備和材料供應商運輸和復工進度是關鍵，不排除部分熱門型號的電容電感交貨延緩及漲價的可能性。

武漢肺炎疫情延燒，在中國設廠的被動元件廠商營運備受關注。中國法人報告指出，農曆春節過後廠商擴產計畫受復工進度影響，其中上游設備和材料供應商運輸和復工的因素，將是關鍵。

報告指出，已有部分廠商的部分值班人員復工，但正式啟動復工仍需等到2月10日。

報告預期，疫情可能影響農曆春節過後被動元件廠商產能，部分廠商原計劃年後擴產的設備，會受供應商及物流的復工情況影響而延遲。

若疫情緩解，報告預估，下游需求釋放可能導致備貨不足，不排除被動元件供需關係緊俏，使得部分熱門型號的電容電感交貨延緩及漲價的可能性。

日本村田製作所（Murata）日前指出，中國新型冠狀病毒疫情擴大發展，可能會影響供應鏈，目前中國地方政府對於企業都有指示，不過，未來各省有可能採取更嚴厲的措施。

台廠國巨在中國蘇州與東莞廠區，配合延長農曆春節假期至2月9日，春節加班二輪班人員依排班正常出勤，營運不受影響，等中國廠區全面正常復工後，公司將積極提升產能滿足客戶需求。

興勤在湖北宜昌設有子公司，湖北省政府發布春節假期延遲復工通知，要求境內企業不得早於2月13日24時前復工。興勤指出，子公司配合武漢肺炎防疫工作，復工時間延遲至2月14日，並通知客戶調整出貨時間，及持續密切注意當地疫情。（編輯：楊玫寧）1090207