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首頁 / 證券

聯發科每股賺14.69元 今年首季營收恐下滑7%至15%

最新更新：2020/02/07 16:59

（中央社記者張建中新竹7日電）手機晶片廠聯發科去年毛利率順利回升至4成以上水準，稅後淨利新台幣232.04億元，年增11.7%，每股純益14.69元。聯發科預期，第1季營收恐季減7%至15%。

聯發科下午舉行線上法人說明會，公布去年第4季營運結果。隨著消費性電子季節性需求下降，聯發科第4季營收滑落至新台幣647.08億元，季減3.7%。

因有利的產品組合，聯發科第4季毛利率攀高至42.5%，較第3季拉升0.4個百分點，稅後淨利63.83億元，季減7.5%，每股純益4.03元。

聯發科去年總營收2462.22億元，年增3.4%，毛利率41.9%，拉升3.4個百分點，稅後淨利232.04億元，年增11.7%，每股純益14.69元。

展望今年，聯發科執行長蔡力行表示，近期因武漢肺炎疫情影響，造成需求不確定，預期第1季營收恐將季減7%至15%，毛利率將維持在40.5%至43.5%水準。

蔡力行說，今年整體營收可望持續成長，毛利率將穩定表現，包括5G與車用等新產品占總營收比重應可達15%，將高於先前預估的10%水準。（編輯：蘇志宗）1090207

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