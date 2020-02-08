武漢肺炎衝擊原油價格 學者：長期不會低於50美元

學者表示，油價有所支撐，長期來看原油每桶應不會低於50美元。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡芃敏台北8日電）全球原油價格走跌，學者表示，武漢肺炎造成市場恐慌，進而影響油價走勢，但評估疫情將不如SARS嚴重，且OPEC有意進一步減產，油價仍有所支撐，長期來看，原油每桶應不會低於50美元。

武漢肺炎疫情蔓延，引發全球對經濟前景擔憂，西德州中級原油每桶本週一度跌破50美元關卡，布蘭特原油自1月初以來累計跌幅超過20%，原油價格創下1年多來新低，市場認為油價已墜入熊市。

中油副總方振仁說，肺炎疫情影響全球與中國能源需求，根據報導，預估中國每天石油需求減少300萬桶、約占總消耗量20%；同時，許多航空業者停飛中國、香港航線，也影響航空煤油需求，油價走跌反映市場對未來不確定性增加。

中央大學管理講座教授梁啟源說，武漢肺炎造成市場恐慌，是導致油價暴跌的主要因素。疫情確實衝擊能源需求，不過，相較於2003年的SARS，武漢肺炎傳播速度較快，但致死率較低，預估疫情大約延燒半年，未來還是回歸供需狀況、期貨市場決定油價走勢。

他說，美中貿易戰已稍微和緩，中國宣布將降低美國進口的750億美元商品關稅，對油價來說是正面的消息，而且石油輸出國家組織（OPEC）和產油盟國擔憂油價走跌，有意進一步擴大減產，有助油價反彈，加上頁岩油生產成本約50美元，不會有人願意賠售。雖肺炎疫情減少原油需求，不過，新開油井數量已經減少，供需同步降低。

梁啟源認為，西德州短期油價有可能跌破每桶50美元，不過，油價長期仍有所支撐，長期來看原油每桶價格低於50美元機率不高。

國內油價已經連續多週走跌價，根據中油油價公式，預估10日起汽、柴油每公升將各調降新台幣0.9元、1.0元；方振仁說，若油價長期走低，對中油將產生負面影響，不過，目前還是要看中國控制疫情狀況，希望中國能儘速控制，減少影響原油走勢時間。（編輯：林淑媛）1090208