陸廠復工首日 正隆順利開工產能利用率逾五成

（中央社記者潘羿菁台北10日電）武漢肺炎疫情遲至今天為開工首日，造紙廠的正隆指出，青島、成都與廣東工廠已取得復工許可，估計產能利用率逾五成；而榮成則說，無錫、平湖與蘇州廠盼望本週內完成復工作業。

中國營收占榮成總營收比重高達八成，目前受到武漢肺炎影響，除了湖北3座工廠處於管制階段，仍無法全面開工，蘇州廠、無錫廠與平湖廠，則是預計在這幾天內陸續開工。

至於正隆位於中國營收占比約三成，工廠位於青島、成都、漳州、上海、天津、鄭州、廣東與昆山等地，全數為紙器廠。

正隆表示，目前上海、青島、成都與廣東等，因為廠區內有員工宿舍，部分員工留守在廠內減少移動，已取得當地政府復工許可，不過仍有一些員工返鄉過年尚未報到，即使報到也要自主隔離14天，人員無法一時間全數到位，估計短期內開工率約五、六成；另外，鄭州與昆山廠等尚未復工，仍在等待當地政府許可中。

另外，正隆與榮成元月營收已陸續公布，受到春節因素影響，正隆1月營收為新台幣27.69億元，創近11個月以來新低，年減21%，月減38.4%，由於去、今年春節月份不同，在工作天數基期不同影響之下，讓1月營收衰退。

榮成1月營收為30.49億元，年減29.7%，月減31%，同樣是去年3月以來新低水準，同時也公布自結元月稅前淨利為0.49億元，年減79.5%，較上個月減少67.8%。

榮成表示，除了春節因素干擾之外，產品售價較去年同期下跌也是影響原因；大陸限廢令抬升成本墊高，讓營運表現在去年下半年處於谷底，出現單月虧損，不過目前逐漸走出陰霾。（編輯：楊凱翔）1090210