培養6000名人才 永慶砸重金攜手政大產學合作

（中央社記者潘羿菁台北10日電）永慶房屋集團砸重金培訓人才，首度與政治大學產學合作，投入新台幣3000萬元聘請政大地政、法律系等校友開班授課，目標培育6000名學員，最快今年第2季上線。

永慶房屋集團今天與政治大學共同宣布產學合作計畫，同為政大校友的內政部次長花敬群致詞表示，30年前從政大地政系畢業，20年前從政大地政系博士班畢業，這一路走來感受到房地產業的走向專業化、價值化，但為了繼續深化產業專業服務，從業人員的知識培養顯得重要，永慶與政大的合作有望創造更大專業價值、消除投機氛圍。

政治大學校長郭明政說，6年前自己參加大學校長遴選就倡議產學合作政策，透過大學社會責任（USR）與企業社會責任（CSR）緊密結合，進而改變社會，注入更多成長動能與發展機會。

永慶房屋集團董事長孫慶餘回想自己40多年前，剛退伍到經濟部服務，當時同仁聽到沙烏地阿拉伯派駐任務都避之唯恐不及，但只要是唸土木工程反而會被驅使，「因為人格特質喜歡開疆闢土」；任務結束回國後投入房地產業，當年家人與親戚朋友都質疑自己的決定，因為當時的房地產環境交易混亂、不透明，掮客仲介衍生出許多爭議等，不過自己秉持信念，此刻才是機會點。

當年積極推動交易安全，甚至也與前地政司長張元旭討論立法內容，將不動產經紀業法制化，讓從業人員有了安身立命的職業。今天自己是抱持感恩之心，盼望透過產學合作，讓房地產業專業能量進一步提升。

孫慶餘說，後續擬規劃與政大傳播學院跟永慶房屋集團旗下的好房屋也展開產學合作，盼望將其效益擴大。

負責此次產學合作的政大產學營運暨創新育成總中心營運長戚務君說，今年第2季上線課程包括不動產仲介營業員新訓與不動產仲介經紀人換證課程，從雙北優先舉辦，目標一年開設100班次，目標培育6000名學員。（編輯：張良知）1090210