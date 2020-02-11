無框行動獲華平投資入股 擬拓展新市場

（中央社記者吳家豪台北11日電）數位電信商無框行動（Circles.Life）今天宣布獲得華平投資（Warburg Pincus）入股，無框行動表示，將擁有充足資本加速成長並拓展新市場版圖。

無框行動提供雲端個人化數位電信服務，包含簡化流量方案、無縫申辦程序及簡單易用的應用程式，先前曾獲紅杉基金（Sequoia）、EDBI、Founders Fund等藍籌投資公司注資。

2016年成立的無框行動已成為新加坡最大的數位電信商，目前在新加坡市占率超過5%，並於2019年進入台灣與澳洲市場，成為亞太區唯一擁有跨市場重要營運據點的數位電信商。

無框行動共同創辦人安薩爾薩伊德（Rameez Ansarsaid）表示，無框行動創立的使命是賦能客戶，並促成全球行動服務產業的數位化。華平的投資不僅肯定了無框行動的使命和成就，也顯示看好無框行動未來的成長潛能。

總部位於紐約的華平投資是全球電信與技術領域的私募股權投資巨擘，目前投資Gojek、Trax、MoMo、Converge、Bharti Airtel、Ziggo、Inexio和United Internet等知名企業。華平投資在亞洲已有超過25年投資經驗，是亞洲最大、最活躍的TMT（科技、媒體和電信）產業投資公司之一。（編輯：鄭雪文）1090211