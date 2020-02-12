台積電ADR大漲 台股指數蓄勢重回季線

（中央社記者韓婷婷台北12日電）市場對武漢肺炎疫情衝擊疑慮降低，美股也以科技股為首出現上漲走勢，台積電ADR漲幅達2.88%，分析師表示，台股有機會重回季線11769點之上。

美股指數多數上揚，其中科技股那斯達克指數上漲10.55點、漲幅0.11%、收在9638.94點，標普指數上漲5.66點、漲幅0.17%、收在3357.75點，費城半導體指數上漲38.3點、漲幅2.02%、收在1931.1點。

分析師表示，雖然武漢肺炎疫情未出現明顯轉折，但隨著中國大陸陸續復工，市場緊張情緒已有暫緩跡象，中國傳染病學專家鍾南山表示武漢肺炎疫情將於2月在中國達到高峰，可能4月就會結束，投資人對經濟衝擊的疑慮降低。

美股標準普爾指數和那斯達克指數今天再度收在歷史新高，可望帶動亞股持續反彈走勢，台股雖尚未扭轉技術面的偏空訊號，但在國際股市轉危為安下，已出現挑戰季線反壓的契機。

分析師指出，尤其是台積電營收表現超乎市場預期、去年每股共配發現金股息達9.5元，今年業績依舊看好下，可望持續為台股多頭加持，外資對台股也持續回補，台指期未平倉多單近3.5萬口，融資自高點以來也減少約140億元，籌碼相對穩定。

歐股也是同步走揚，倫敦FTSE 100指數上漲0.7%、收在7499.44點，法蘭克福DAX 30指數上漲1.0%、收在13627.84點，巴黎CAC 40指數上漲0.7%、收在6054.76點。（編輯：楊凱翔）1090212