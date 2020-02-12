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年節挹注 統一超1月營收創新高

最新更新：2020/02/12 20:29

（中央社記者江明晏台北12日電）超商龍頭統一超1月合併營收新台幣227.05億元，較去年同期增加8.51%，受惠年節挹注，統一超1月營收衝出單月歷史新高佳績。

統一超說明，7-ELEVEN於1月在高雄開出第二家「卡娜赫拉的小動物」品牌聯名店及去年底台南首家Big7陽光城門市，帶動相關區域營運成長；適逢跨年與農曆春節檔期，以福袋、全店集點、鮮食、零食、飲料等行銷活動炒熱買氣；轉投資事業包括菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活（星巴克）、統一生活（康是美）等表現亮眼挹注整體營收。

轉投資事業部分，統一超說，海外事業菲律賓7-ELEVEN店數持續成長，截至1月底共2880家門市，較去年同期成長320店；星巴克1月新推出紙本飲料券與鼠年新品、春節禮盒需求旺盛，業績續揚；康是美推出優惠，強化醫美保養、保健、零食等商品結構，門市及網路商城同步成長。

7-ELEVEN本業部分，鮮食部分，燴飯及輕食便當帶動相關業績成長近2成。

展望2月，統一超說明，由統一企業集團提出全新生活提案Simple-Fit，7-ELEVEN針對2020年提出新生活飲食相關商品，加上西洋情人節、228連假，多樣化的生活提案及新品，預計帶動另一波消費需求。

7-ELEVEN門市截至109年1月底店數共5712家。（編輯：黃國倫）1090212

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