台股突破月線 汽車類股強勢

（中央社記者張建中台北13日電）美股持續攀高，3大指數均創下歷史新高，台股今天同步走高，突破11803點月線關卡；其中，汽車類股指數大漲逾2%，表現最佳。

至10時55分，大盤指數來到11824點，漲50點，成交量約新台幣775億元。

武漢肺炎疫情持續延燒，只是投資人有信心不會危及全球經濟，激勵道瓊工業指數大漲275.08點，收在29551.42點；標準普爾500指數也漲21.7點，收在3379.45點；那斯達克指數漲87.019點，收在9725.961點。

美股強漲，連帶帶動台股今天同步走高。傳統產業股漲跌互見，和泰車股價表現強勁，一度達662元，大漲32元，漲幅逾5%，連帶帶動汽車類股指數漲逾2%，表現最佳。

中橡因子公司「治療龐貝氏症之方法」歐洲專利權13.9億元權利金遲遲未收到，恐面臨減損窘境，衝擊股價重挫，一度達26.6元，跌幅達8.9%，連帶影響橡膠類股指數下挫，表現相對弱勢。

電子股方面，台積電美國存託憑證（ADR）持續走揚，漲0.97美元，漲幅1.65%，收在59.63美元，折台股358.16元，帶動台積電股價同步走高，一度達新台幣338元，漲3元，漲幅約0.89%。

其餘股王大立光與聯發科等權值股也有不錯表現，帶動整體電子類股指數漲逾0.4%。（編輯：鄭雪文）1090213