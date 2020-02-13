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與先進光專利訴訟 大立光：對方有誠意可談和解

最新更新：2020/02/13 22:02

（中央社記者韓婷婷台北13日電）針對智慧局撤銷先進光6專利案，最高行政法院今天判大立光勝訴定讞。至於大立光與先進光民事本案則仍訴訟中，大立光表示，在對方具誠意的基礎下，願意朝向和解的方向解決。

大立光於2012年對先進光提出竊取營業祕密及侵害專利訴訟，至今民事訴訟仍未結束。但另有一起衍生案件，先進光電於2012年4月18日以「點膠針頭結構」向經濟部智慧財產局申請新型專利，智慧財產局於2012年7月9日核准專利，並發給專利證書。

但2014年8月14日出現一名舉發人盧建中，以「點膠針頭結構」新型專利不具進步性為由提起舉發。2017年3月22日，智慧局認定舉發成立，撤銷專利。

大立光電主張，先進光電涉侵權並在申請專利獲准後，找人自為舉發，使智慧局撤銷6項專利，欲撤銷智慧局處分而興訟。最高行政法院今天判大立光勝訴定讞。

針對大立光與先進光之間的專利訴訟糾紛，大立光表示，希望對方能透過正當的方式及管道解決問題，在對方有誠意的基礎下，很願意朝和解的方向解決。

大立光執行長林恩平日前也曾透露，只要在符合正義應有的代價下，不排除進行協商和解，重點是對方要有誠意。

至於先進光方面，截至今晚發稿為止仍未取得聯繫。

大立光過去幾年陸續對三星、玉晶光、先進光、新鉅科與惠普等提起專利訴訟，其中三星及玉晶光均已達成和解。（編輯：張良知）1090213

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