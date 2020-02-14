純網銀搶人才 將來銀行預計再募60名菁英

（中央社記者劉姵呈台北14日電）純網銀人才爭奪戰再度開打，繼LINE Bank宣布大舉徵才後，將來銀行今天表示，搭上年後轉職潮，將於15日舉辦今年首場純網銀人才招募說明會，預計再招募50至60名金融科技菁英。

農曆年節過後，力拼今年下半年開業的純網銀業者，再度掀起搶奪人才大戰。繼LINE Bank11日宣布將與LINE、LINE Pay聯合大舉徵才後，1月底率先取得經濟部正式核發營業登記許可證的國家隊純網銀將來銀行（Next Bank）今天表示，15日舉辦首場人才招募說明會，預計再招募50至60名金融科技菁英。

不同於其他純網銀業者，將來銀行2019年已舉行4場實體招募人才活動，是唯一一家採行線上、線下招募活動雙軌並行的純網銀業者。

將來銀行表示，採行線上、線下招募活動雙軌作法，更有助於欲加入的潛在夥伴，提前深入了解將來的職場環境及文化。

截至2月上旬為止，將來銀行已錄取約120名人員，匯聚台北總部辦公室，全力衝刺下半年開業。

將來銀行指出，這次的人才招募說明會主要鎖定系統分析師、Backend後端開發工程師、測試工程師、核心系統開發人員、資安維運中心工程師等人才。

根據去年踴躍的報名狀況，預計當天將吸引上百名金融科技人才參與。

將來銀行表示，純網銀的經營思維與傳統較不同，是以人為出發點，跟著用戶的需求去提供所需的金融服務；因此，對人有興趣、夠敏銳，對生活有想法，是徵才相當看重的人格特質。（編輯：鄭雪文）1090214