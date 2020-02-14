更多編輯台推薦新聞：
早安世界》台灣又一個武漢肺炎病例即將出院 寫信感謝醫護
早報

早安世界》台灣又一個武漢肺炎病例即將出院 寫信感謝醫護

製作寄生上流談貧富差距 她來自南韓最富有家族
娛樂

製作寄生上流談貧富差距 她來自南韓最富有家族

治療武漢肺炎經驗 台灣首登權威醫學期刊
生活

治療武漢肺炎經驗 台灣首登權威醫學期刊

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握
兩岸

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

純網銀搶人才 將來銀行預計再募60名菁英

最新更新：2020/02/14 12:18

（中央社記者劉姵呈台北14日電）純網銀人才爭奪戰再度開打，繼LINE Bank宣布大舉徵才後，將來銀行今天表示，搭上年後轉職潮，將於15日舉辦今年首場純網銀人才招募說明會，預計再招募50至60名金融科技菁英。

農曆年節過後，力拼今年下半年開業的純網銀業者，再度掀起搶奪人才大戰。繼LINE Bank11日宣布將與LINE、LINE Pay聯合大舉徵才後，1月底率先取得經濟部正式核發營業登記許可證的國家隊純網銀將來銀行（Next Bank）今天表示，15日舉辦首場人才招募說明會，預計再招募50至60名金融科技菁英。

不同於其他純網銀業者，將來銀行2019年已舉行4場實體招募人才活動，是唯一一家採行線上、線下招募活動雙軌並行的純網銀業者。

將來銀行表示，採行線上、線下招募活動雙軌作法，更有助於欲加入的潛在夥伴，提前深入了解將來的職場環境及文化。

截至2月上旬為止，將來銀行已錄取約120名人員，匯聚台北總部辦公室，全力衝刺下半年開業。

將來銀行指出，這次的人才招募說明會主要鎖定系統分析師、Backend後端開發工程師、測試工程師、核心系統開發人員、資安維運中心工程師等人才。

根據去年踴躍的報名狀況，預計當天將吸引上百名金融科技人才參與。

將來銀行表示，純網銀的經營思維與傳統較不同，是以人為出發點，跟著用戶的需求去提供所需的金融服務；因此，對人有興趣、夠敏銳，對生活有想法，是徵才相當看重的人格特質。（編輯：鄭雪文）1090214

延伸閱讀
執行長被爆領天價薪酬 將來銀行：重複計算誤解純網銀要來了 鯰魚效應金融版圖面臨洗牌純網銀開放3搶2大比拚 誰是贏家月底揭曉

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報