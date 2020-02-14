徵用37家中小型口罩廠 經部估日產能增30萬片

（中央社記者蔡芃敏台北14日電）經濟部表示，政府已徵用66家業者口罩，其中新增生產規模較小的37家業者，經部估將挹注日產能約30萬片。另外，經濟部出資新台幣2億元購買設備，首批9部機台將在明天交機。

受2019年冠狀病毒疾病（俗稱武漢肺炎）疫情影響，口罩一夕之間成為熱門商品，政府已祭出實名購買政策，並宣布口罩徵用時間延長至4月底。

經濟部說明，已分批發出徵用書，首批徵用10家、第二批15家、第三批4家，共計29家、總產量逾8成；但部分未獲徵用的業者卻因口罩納管，無法販售口罩，因此，經濟部昨天晚間宣布對37家中小型口罩業者發出徵用書，目前徵用家數達66家，已全數徵用具有醫療器材許可證的口罩廠商。

經濟部工業局副局長楊志清說明，徵用37家中小型業者口罩後，初步評估日產能將增加20萬片至30萬片。不過，新徵用口罩實際投入日程，仍待物流系統、收購作業時程而定，尚無法確定。

經濟部估計上週日平均產能320萬片，本週日產能390萬片，下週逐步增加至460萬片，楊志清說，本週日產能已經突破420萬片，優於原先預期。

他說，經濟部出資2億元購置設備並增設產線，首批9部機台將在明天交機，會先進行機組測試，再正式併入生產行列。以每部機器日產10萬片，每天可以再挹注90萬片，預估3月初機組將全數到位，屆時日產能將達千萬片。

楊志清說明，口罩產能按照政府規劃逐步增加，口罩分配則依中央流行疫情指揮中心而定；行政院副院長陳其邁今天受訪時則表示，已增加醫療院所的口罩供給量，由醫院負責調配給患者，下一階段將研議協助慢性病患優先解決口罩需求問題。

另外，由於政府全數徵用口罩，外界擔心科技大廠所需的無塵室口罩恐斷貨。楊志清表示，已經與相關業者協調，若業者生產業界所需的無塵室口罩不受政府管制，但經濟部會追蹤掌握無塵室口罩流向。

世界衛生組織（WHO）於2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：趙蔚蘭）1090214