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投信擬推台灣首檔月月配息加年終配息基金

最新更新：2020/02/19 11:12

（中央社記者韓婷婷台北19日電）台股擁有不少優質龍頭股，加上高現金殖利率吸引外資持股比重持續攀高，公募基金龍頭元大投信將推出唯一同時規劃月配加年配並納入受益平準金的台股基金，預計3月17日開募。

元大投信表示，台股表現向來亮眼，吸引大量外資湧入，尤其是高配息率的個股，更是深受外資青睞，統計2009年12月31日至2019年12月31日現金殖利率平均達4.23%，居全球之冠，受惠於台股兼具高成長性與高殖利率雙優勢，外資持股比重持續攀升。

根據台灣證交所統計，截至2020年1月31日止，外國資金持有台股比重42.9%，續創過去20年以來新高點。

元大投信表示，台灣高股息優質龍頭基金（本基金配息來源可能為收益平準金） 預計3月17日至3月24日募集，除規劃「月月配」及「年終配」的配息機制外，也首創將「收益平準金」納入在台股主動型基金中，可避免息收因配息前，大量投資人湧入而被稀釋的可能。

元大投信指出，台股基金目前有月配息及年配息產品，但尚無月配息加年配息產品；另外，因應不同投資人的需求，也將規劃「配息」、「不配息（累積型）」型2種受益權單位級別，方便投資人依照自身需求選擇，不配息型將息收再投入基金，對於暫無現金流需求的投資人，可免去領息後再投入的不便。（編輯：楊凱翔）1090219

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