武漢肺炎黑天鵝 渣打下修全球經濟成長預測

（中央社記者吳佳蓉台北19日電）受武漢肺炎疫情影響，渣打集團下修全球2020年經濟成長率預測，但降幅不大，僅調降0.1個百分點至3.2%，預估下半年經濟就會回到先前軌道；短期因中國封城措施，台灣電子產品可能受惠有轉單效應。

渣打集團今天就2020年全球經濟發表最新看法，武漢肺炎疫情成為全球市場關注的「黑天鵝』事件，受此影響，預估中國今年經濟成長率將降為5.8%，比先前預期的6.1%下修0.3個百分點，全球經濟成長率則預估將降為3.2%，比先前預測的3.3%微幅下滑0.1個百分點。

渣打集團說明，武漢肺炎疫情對經濟影響幅度雖比2003年SARS更大，但在各國政府迅速採取措施應對下，預期持續時間可能相對較短；預估下半年，週期性積極因素可望帶動全球經濟復甦，回穩到新冠病毒爆發前的成長速度，呈現「緩中趨穩」態勢。

在短期影響方面，渣打集團分析，自SARS以來，中國對全球經濟成長的重要性逐步上升，目前中國對全球經濟成長的貢獻達三分之一，SARS時僅為五分之一；假設中國經濟短期內下滑，包括台灣、新加坡、泰國和香港等經濟體可能受到較大影響。

渣打集團指出，但相對地，中國當局為控制疫情而「封城」，某些商品原產地可能出現需求轉移，包括電子產品，台灣等替代產地將會受益。

渣打集團表示，目前中國已祭出許多經濟刺激措施，例如下調MLF利率，放寬銀行存款準備金要求，提供銀行業貸款等。

從全球經濟層面來看，去年各國央行趨於鴿派，貨幣環境寬鬆，在低利率環境下，部分經濟體仍有財政刺激政策的操作空間，同時各國政府積極防疫，也有助緩衝疫情帶來的負面衝擊。

渣打集團說，儘管如此，全球經濟成長仍存在進一步下修的風險，美國和歐元區成長可能低於預期，近期除武漢肺炎疫情外，還有美伊衝突也衝擊全球經濟表現，建議仍需密切關注市場情緒和供應鏈干擾，是否會對主要經濟體成長表現造成影響。（編輯：郭無患）1090219