更多編輯台推薦新聞：
常用酒精潔手傷皮膚 醫籲最好濕洗手
生活

常用酒精潔手傷皮膚 醫籲最好濕洗手

特派專欄／寒風中求生存 紐約珠寶業放下身段轉型親民
產經

特派專欄／寒風中求生存 紐約珠寶業放下身段轉型親民

武漢肺炎疫情影響 跟團旅遊退費原則一次看懂
生活

武漢肺炎疫情影響 跟團旅遊退費原則一次看懂

鑽石公主號成海上小武漢 各國撤僑進度一次看
國際

鑽石公主號成海上小武漢 各國撤僑進度一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

武漢肺炎黑天鵝 渣打下修全球經濟成長預測

最新更新：2020/02/19 13:42

（中央社記者吳佳蓉台北19日電）受武漢肺炎疫情影響，渣打集團下修全球2020年經濟成長率預測，但降幅不大，僅調降0.1個百分點至3.2%，預估下半年經濟就會回到先前軌道；短期因中國封城措施，台灣電子產品可能受惠有轉單效應。

渣打集團今天就2020年全球經濟發表最新看法，武漢肺炎疫情成為全球市場關注的「黑天鵝』事件，受此影響，預估中國今年經濟成長率將降為5.8%，比先前預期的6.1%下修0.3個百分點，全球經濟成長率則預估將降為3.2%，比先前預測的3.3%微幅下滑0.1個百分點。

渣打集團說明，武漢肺炎疫情對經濟影響幅度雖比2003年SARS更大，但在各國政府迅速採取措施應對下，預期持續時間可能相對較短；預估下半年，週期性積極因素可望帶動全球經濟復甦，回穩到新冠病毒爆發前的成長速度，呈現「緩中趨穩」態勢。

在短期影響方面，渣打集團分析，自SARS以來，中國對全球經濟成長的重要性逐步上升，目前中國對全球經濟成長的貢獻達三分之一，SARS時僅為五分之一；假設中國經濟短期內下滑，包括台灣、新加坡、泰國和香港等經濟體可能受到較大影響。

渣打集團指出，但相對地，中國當局為控制疫情而「封城」，某些商品原產地可能出現需求轉移，包括電子產品，台灣等替代產地將會受益。

渣打集團表示，目前中國已祭出許多經濟刺激措施，例如下調MLF利率，放寬銀行存款準備金要求，提供銀行業貸款等。

從全球經濟層面來看，去年各國央行趨於鴿派，貨幣環境寬鬆，在低利率環境下，部分經濟體仍有財政刺激政策的操作空間，同時各國政府積極防疫，也有助緩衝疫情帶來的負面衝擊。

渣打集團說，儘管如此，全球經濟成長仍存在進一步下修的風險，美國和歐元區成長可能低於預期，近期除武漢肺炎疫情外，還有美伊衝突也衝擊全球經濟表現，建議仍需密切關注市場情緒和供應鏈干擾，是否會對主要經濟體成長表現造成影響。（編輯：郭無患）1090219

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報