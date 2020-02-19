春節因素影響 榮剛1月營收年減逾兩成

（中央社記者潘羿菁台北19日電）受到春節工作天數減少，特殊鋼榮剛材料今天公告1月營收為新台幣7.3億元，年減23.9%，月減12.2%，為去年3月以來新低，展望本月，榮剛表示，受到武漢肺炎影響交期，預料2月營運將受衝擊。

榮剛表示，1月營收下滑主要是受農曆春節工作天數減少所致，若與去年春節在2月份比較，則營收增長4.98%。扣除此一因素，本業表現穩定，且工具鋼原料隨著鉬、釩等金屬價格回升，原料跌價損失逐漸收斂，有助毛利率回升。

不過武漢肺炎疫情也衝擊榮剛，大陸子公司2月延遲開工，出貨遇阻礙，榮剛坦言，2月營運表現將偏弱，但實際影響程度仍要觀察復工狀況，預期這波負面干擾要到3月才有機會明顯好轉。

不僅如此，榮剛客戶之一的美國波音日前發出警訊，認為武漢肺炎將對航空業帶來一定程度衝擊，並將新機交期延後，但是只要度過這波疫情，長期來看新機市場需求仍在，又以東南亞地區需求最為暢旺。

榮剛引述波音觀點認為，中產階級的擴大與消費力提升，將驅動未來20年內東南亞航空公司需要4500架新飛機。

榮剛強調，目前客戶對全球飛機市場長線展望仍抱持樂觀，也將支撐榮剛中長期營運動能。（編輯：張均懋）1090219