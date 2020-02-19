傳統保單1月買氣大減近4成 新措施成緊箍咒

（中央社記者劉姵呈台北19日電）壽險公會今天表示，受到保險責任準備金利率下調、宣告利率走低及目標到期債券基金投資型保單新管理措施等政策影響，1月傳統型與投資型的初年度保費收入，大減近40%、31.7%。

壽險公會今天發布1月壽險業績統計，1月壽險業總保費收入達2960.78億元，年減少16.6%；其中初年度保費收入909.65億元，年減37.8%，續年度保費收入2051.13億元，年減1.8%。

另區分傳統型與投資型保單作分析，傳統型保單1月總保費收入達2737.27億元，年減15.8%；其中初年度保費收入750.29億元，年減39%，續年度保費收入有1986.98億元，年減1.7%。

壽險公會表示，傳統型保單1月初年度保費收入，相較去年同期減少近40%，主要是受到保險責任準備金利率下調1碼、利變型保單宣告利率走低及預計今年7月實施合約服務邊際（CSM）的新規定下，影響買氣不佳。

投資型保單1月總保費收入223.51億元，占總保費收入7.5%；其中初年度保費收入約159.36億元，年減31.7%，續年度保費收入約64.15億元。

投資型保單1月初年度保費收入，相較去年同期減少31.7%，壽險公會指出，今年初保險局將就先前銷售主力的目標到期債券基金投資型保單擬訂新管理措施，規定連結基金投資的所有債券，信用評等必須是BBB+級以上，且即便投資BBB+級債券，最多也不能超過基金淨值的40%，以致連結保單的基金收益減少，直接影響投資型保單業績。（編輯：張均懋）1090219