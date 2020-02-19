疫情促理財意識抬頭 元大證新開戶暴增10倍

（中央社記者潘姿羽台北19日電）武漢肺炎疫情成為影響經濟的黑天鵝，意外激起民眾的理財意識，元大金控發現，元大證券1至2月新開戶數暴增10倍，其餘金融業者也廣為宣傳數位金融理財服務，促成另類「宅經濟」。

元大金控數金長郭美伶今天在記者會表示，2019年冠狀病毒疾病（俗稱武漢肺炎）影響下，民眾減少在外活動，改為在家線上購物，驅動宅經濟更為熱絡，不過除了購買民生用品，也有不少人擔憂疫情之後，到底要怎麼投資、怎麼作資產配置；元大金控觀察發現，消費者透過線上數位金融平台交易次數大幅增加。

郭美伶以元大金近期觀察到2個現象為例，元大證券1月至2月間，新開戶數暴增10倍，另外，元大銀行「元大台灣高股息優質龍頭基金」2月10日推出線上預約服務，首日預約金額就突破億元，迴響熱烈，均可看出民眾對於投資理財的關注度大大提升。

儘管2019年冠狀病毒疾病降低民眾外出意願，但在經濟充滿變數之際，民眾理財意識也隨之增高，近期不少金控業者都大力宣傳數位金融服務；元大金控今天舉辦「數位金融無時差服務」記者會，介紹「投資先生APP」、元大證券3分鐘線上開戶等，開發金控集團也鼓勵民眾多利用數位金融服務。

因應疫情延燒，中華開發金控子公司凱基銀行、凱基證券及中國人壽均提供多項數位金融理財服務，涵蓋線上受理信貸申辦、投資交易下單以及相關保戶關懷等措施。

開發金指出，凱基證券為台灣首家推出LINE個人化理財服務券商，不但提供台股、基金、海外股票等交易提醒服務，台股交易更可透過LINE平台輸入股票名稱或代號，即時查看K線及報價，並可以快速連結至網頁系統下單，讓客戶使用更為便利。（編輯：張均懋）1090219