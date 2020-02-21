回應祥碩化身白騎士 文曄：尋求中長期合作

（中央社記者吳家豪台北21日電）文曄與祥碩今天宣布換股合作，外界解讀祥碩化身「白騎士」，助文曄反制大聯大收購股權；但文曄董事長鄭文宗否認這項說法，強調雙方將尋求中長期合作。

半導體通路商文曄與高速傳輸晶片廠祥碩今天共同召開重大訊息記者會宣布，雙方將以增資發行新股方式受讓對方增資發行的新股，預計股份交換完成後，祥碩將持有文曄約22.39%股權，文曄將持有祥碩約13.04%股權。

媒體詢問，由於半導體通路商龍頭大聯大已收購文曄股權30%，祥碩能否視為「白騎士」助文曄反制大聯大收購案；鄭文宗坦言，「這個問題我也想了一兩天，不知道怎麼回答」，尤其在這麼敏感時刻談策略合作，當然會有很多聯想。

但鄭文宗強調，文曄與祥碩合作，與「白騎士」的概念不同，文曄該做正確的決定，就應該往前走。

鄭文宗也說，從文曄發展歷史來看，長期以來都與IC設計公司合作，這些關係後來也變成業務和股票利得等關係，加上他和祥碩總經理林哲偉也熟識，文曄和祥碩將尋求中長期的合作，並非著眼短期利益。

媒體追問，這次策略合作是否考慮任何有關大聯大收購案的因素，鄭文宗說，策略合作這種決定不會突然發生，大聯大收購文曄的股權有受到一定的管理和限制，從大聯大收購結束那天起，文曄就沒有再針對收購案發言，因為「說什麼都不是，乾脆不要說」，但文曄不會做出對生意方向沒有幫助的決定。

談到今年營運展望，鄭文宗指出，今年看起來第1季一定比較差，第2季一定會被影響，因為武漢肺炎疫情緣故，目前所有人都在積極復工，但實際上還是會受影響，尤其是中國當地需求。本來今年應該不差，是5G起跑年，大家都摩拳擦掌，現在腳步有點被打亂，但該做的事大家都繼續在做。

媒體詢問祥碩母公司華碩對這項合作案的看法，林哲偉表示，華碩是祥碩最大股東，華碩認為這樣的策略投資對祥碩股東和未來營運有正向發展，因此樂觀其成。祥碩和文曄從去年12月開始談合作案，到了今年1、2月才有比較深入的討論。

此外，經由換股合作，祥碩與文曄預計透過策略聯盟扶植具成長潛力的新創IC設計公司，祥碩可分享IC設計開發經驗，文曄可從系統整合與市場需求方面提供協助，並共同探討投資等合作機會，建立有競爭力的策略聯盟。（編輯：黃國倫）1090221