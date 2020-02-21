5G標金過高影響資費 學者籲補助研發並行

（中央社記者吳柏緯、江明晏台北21日電）5G頻譜競標標出新台幣1421.91億元的天價，市場擔憂過高的標金將會反映在行動通訊的資費，影響消費者使用意願。學者強調，政府應確立標金專用於電信產業發展，補助與研發並行。

5G競標結果今天正式出爐，5大電信業者將在今年7月起陸續開台，而消費者端的5G資費方案，也成為市場關注焦點。

由於台灣首次5G競標金額衝出全球第三高，市場一般預料5G資費將居高不下，月租費應該會是新台幣千元起跳；但5大業者競爭態勢恐持續，加上行政院副院長陳其邁先前指出，5G不管在企業專頻專網或民生數據傳輸，得標者也應注意合理費用訂定，來保障消費者權益，民眾應可放心不會出現天價資費。

台大電信工程學研究所教授林宗男指出，5G的發展牽涉國家的產業進步與生活模式轉變，這次堆高的標金確實會對5G往後的發展造成影響。不過他認為，高標金已經是既成事實，5G高額標金就視為是政府預先收取的5G稅金，並將這筆收入確立為「專款專用」，取之於電信的稅金則用於電信的發展。

林宗男指出，羊毛出在羊身上，當電信業者取得5G頻譜的成本提高，未來勢必轉嫁至消費者身上。他指出，政府應該以相關政策支持業者進行5G建置，例如補助加速建置或是進行前瞻運用研發的電信業者，降低業者的成本，進而也能使得消費者使用的成本降低。

林宗男也提到，過去有人提出發放電信消費券，支持消費者換購新機、使用5G服務，也是可行的方式。他說，不論是哪種補助措施，使用的經費都應該是來自於專款專用的5G標金。

林宗男提醒，政府未來在擘劃相關5G計畫時，包含偏鄉建設、5G的普及率，甚至是5G相關技術研發，都應該由這筆經費撥用，如此也能對於台灣5G產業發展及消費者使用層面有所助益。

交通大學副校長林一平指出，4G升級至5G，資費增加在所難免，政府可由5G的標金中撥出一部分的經費，規劃做為「電信消費券」，透過降低成本增加消費者升級的意願。

林一平說明，雖然對於消費者而言，目前5G並未出現殺手級應用，大多數的服務都能在4G上使用，加上5G的使用成本提高，因此誘因不足。但是對於技術人員而言，5G與4G有著天壤之別，對於消費者而言相同的服務，但在這兩個領域是截然不同的技術。

林一平強調，發展5G技術是必走的路，而且能量要夠大，才能降低成本。當消費者逐漸養成使用5G的習慣時，相關的5G技術也可以不斷的精進，成為正向的循環，帶動產業發展，使用者體驗也會不斷提升。而發行電信消費券，是目前最有效也最符合人性的措施。

針對未來5G資費，遠傳電信總經理井琪表示，比照其他國家，5G資費都比4G有60%至100%的成長，而台灣4G本來就是全世界最便宜，如有任何人期待不增加，等於電信業要跳兩次樓，蠻不合理，所以「5G資費肯定較4G高」。

觀察韓國5G經驗，3大電信初期主打「吃到飽不降速」促銷方案，換算約新台幣2400元，且因5G手機祭出高補貼，與沒有吃到飽的4G資費落差不大，因此成功吸引消費者；而台灣的電信資費因低價競爭已久，進入5G後的資費恐很難讓消費者「無痛升級」。

觀察中國3大電信業者的5G資費，門檻較低，約新台幣550元左右，但取消了吃到飽。有台灣電信業者認為，目前台灣4G每人每月傳輸量達25至30GB，國內用戶已習慣吃到飽模式，5G很難取消。

根據21世紀基金會委託世新大學民調中心對全台手機用戶調查結果顯示，72.6%受訪者認為5G月租費不能超過千元，顯見民眾已習慣台灣物美價廉的上網環境，未來5G價格如果大幅上漲，民眾接受程度恐怕不高。

部分電信業者樂觀期待，電信業要在5G時代讓市場回歸合理競爭，建議5G資費「慎始」，並積極衝刺加值服務，依據不同的服務內容，收取不同的方案，把過去在4G時代流失的平均每戶貢獻金額（ARPU）賺回來。

研調機構預期，電信業者將定位5G為Premium Service，即針對電信有較高品質要求的客戶所設計的服務，而5G高階智慧型手機如iPhone的補貼則將影響用戶升級的意願，預期2020年後電信市場將因5G產生全新的市場競爭規則。

NCC代理主委陳耀祥下午出席5G頻譜競價結果記者會表示，5G的標金確實高過NCC和行政院設定的目標，但是消費者不用過於擔心，NCC及行政院有政策工具，以萬全準備面對，讓消費者不但用得起，也有良好的服務品質。（編輯：張良知）1090221