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美股重挫 法人：台股可能震盪整理

最新更新：2020/02/24 08:08

（中央社記者張建中台北24日電）美股上週五重挫，道瓊指數大跌227.57點，法人認為，恐不利台股表現，短線可能震盪整理。

武漢肺炎疫情持續延燒，市場信心鬆動，美股上週五重挫，道瓊工業指數跌227.57點，跌幅0.78%；標準普爾500指數跌35.48點，跌幅1.05%；那斯達克指數跌174.375點，跌幅1.79%。

國內外產業訊息方面，韓國三星手機組裝廠傳出員工感染武漢肺炎，暫時關廠，經濟預測及商業諮詢機構IHS資深研究總監謝勤益認為，韓國手機組裝廠零件自製率高，疫情不會拖累台廠供應鏈。

文曄與祥碩將以增資發行新股方式受讓對方增資發行的新股，換股比例為每1股祥碩普通股換發19股文曄普通股，預計股份交換完成後，祥碩將持有文曄約22.39%股權，文曄將持有祥碩約13.04%股權。

晶圓代工廠世界先進第1季展望樂觀，預期季營收將達新台幣75億至79億元，將季增2%至8%，並將創下歷史新高紀錄。

據經濟日報報導，群創Mini LED傳已送樣蘋果，準備搭載在下半年推出的最新款iPad Pro平板，是群創首度與蘋果的零組件供應合作案。（編輯：鄭雪文）1090224

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