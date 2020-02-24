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應廣擬3月下旬上櫃 法人估今年營收續創新高

最新更新：2020/02/24 17:02

（中央社記者張建中台北24日電）微控制器（MCU）廠應廣科技預計3月下旬掛牌上櫃，董事長唐燦弼看好今年營運可望持續攀高。法人預期，應廣今年業績有機會成長逾1成，並續創歷史新高。

應廣科技成立於2005年2月，目前實收資本額新台幣2.01億元，產品線包括消費性電子、智慧家電、散熱風扇、觸控與無刷馬達的微控制器，應用涵蓋行動電源、小家電、伺服器、基地台、藍牙耳機與電動工具等。

唐燦弼表示，2019年第1季因美中貿易戰影響，市場不確定因素提升，客戶下單保守；不過下半年隨著年底備貨需求升溫，銷售回升，全年總出貨量達10.09億顆，總營收5.21億元，年增11.77%，創下歷史新高。

應廣去年稅後淨利7142萬元，每股純益3.57元，董事會決議每股配發現金股息3元。

展望今年，唐燦弼說，目前客戶仍在陸續復工中，武漢肺炎疫情影響仍待進一步觀察，雖然疫情可能造成供應鏈斷鏈問題，不過，客戶訂單應不至於不見，今年業績可望維持成長趨勢。

除藍牙耳機充電與觸控晶片出貨可望成長，唐燦弼看好，今年無刷馬達與消費性電子微控制器產品銷售也將同步成長，將是今年營運主要成長動能。法人預期，應廣今年營收有機會成長逾1成，續創歷史新高。（編輯：張良知）1090224

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