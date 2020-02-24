網路科技美商台南辦公室揭牌 AI發展添動能

（中央社記者楊思瑞台南24日電）投資近新台幣6000萬元的Linker Networks美商寶蘊凌科網路科技有限公司台南辦公室今天揭牌，讓人工智慧發展中心正式營運，未來將持續招募員工，為AI發展再添新動能。

揭牌儀式由台南市長黃偉哲、Linker Networks創辦人及首席執行官謝源寶、資策會副執行長蕭博仁等人主持。台南市政府指出，人工智慧發展中心目前進用200名在地學子，未來將持續擴增招募至250人。

黃偉哲表示，人工智慧（AI）能夠幫助企業處理與分析更多類型、更大量的資料，節省80%、90%以上的人工時間。人工智慧也可為這個時代經濟發展提供新能量，對提升台灣科技的發展及國際競爭力有正向助益。

黃偉哲指出，Linker Networks的技術獲得許多大廠認可，未來發展可期，也感謝Linker Networks能為台南各大專院校青年學子提供進入AI領域多元學習的機會。

黃偉哲說，目前AI功能在交通、醫療等多項領域上都可見其蹤影，期待與Linker Networks的合作，共同培育台南在地AI人才；此外台南辦公室選在友愛市場，也為傳統市場注入新能量，是新舊融合、科技古城的創新典範。

謝源寶簡報時指出，公司今年與國際大廠共同發展自駕領域，相關工作已開始在台南辦公室執行；未來計劃與德國、美國、韓國、新加坡等的國際大廠共同發展數個跨領域AI專案，將國際專案引進台南，串聯在地人才、產業資源，共同打造台南成為AI國際發展基地。

蕭博仁表示，這次的合作可將人工智能資安產業的相關技術落地，透過培育在地資安人才，提升數位競爭力；也將帶動南部資安產業的發展，促進產業升級。（編輯：戴光育）1090224