疫情衝擊批發零售餐飲 估2月營業額年減711億

（中央社記者吳柏緯台北24日電）武漢肺炎疫情從1月底開始在台灣蔓延，對於批發、零售與餐飲業的影響在2月逐漸顯現。經濟部預估，三項業別在2月的營業額將較去年同期減少新台幣711億元。

經濟部統計處今天發布1月的批發、零售及餐飲業動態調查。統計處副處長王淑娟指出，受惠於春節檔期的採購熱潮與尾牙、年菜銷售，零售及餐飲業的營業額表現亮眼，年增率分別為2.5%與17.5%；批發業則因為廠商因應春節提前備貨，成長數字反映在12月，因此1月的營業額下降，年減12.6%。

台灣在1月下旬開始面對武漢肺炎疫情，因此1月整體的營業額並未受到太大的衝擊，不過王淑娟說明，根據經濟部向三項業別業者詢問、調查的結果，普遍認為2月時的營業額將明顯反映疫情的影響。

王淑娟指出，根據業者回報的訊息，48.9%的批發業預估2月的營業額會受到影響，零售業與餐飲業，則分別有60%與79.2%表示會受疫情影響。經濟部統計處估計批發、零售、餐飲2月營業額將會比去年同期分別減少新台幣525億、125億、61億元；三項業別今年2月的營業額估將會比去年同期減少711億元。

王淑娟強調，這份調查是在2月中旬進行，由於疫情瞬息萬變，因此實際造成的影響仍需以最後的統計數字為主，不過她也指出，台灣目前的防疫工作確實，內需產業業者的信心沒有像SARS時受到嚴重影響，產業的衝擊也較小，而且現在網購、外送服務盛行，有效削減疫情帶來的衝擊。（編輯：黃國倫）1090224