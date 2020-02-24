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1月失業率平穩 肺炎恐將影響勞參率下滑

最新更新：2020/02/24 18:37

（中央社記者蔡芃敏台北24日電）主計總處今天1月失業率為3.64%，主計總處說明，調查時尚未爆發武漢肺炎疫情，勞動市場平穩。隨著肺炎疫情持續，會影響2月勞動市場，日後也可能導致勞參率下滑。

主計總處今天公布1月失業率為3.64%，相較去年12月下降0.03個百分點；經調整季節變動因素後之失業率3.71%，較上月下降0.01個百分點，1月失業人數43.6萬人，較上月減少3000人，1月勞動力參與率為59.21%。

武漢肺炎疫情延燒，不少產業受衝擊，不過，主計總處國勢普查處副處長潘寧馨說明，今天公布數據為農曆年前調查，當時尚未爆發武漢肺炎疫情，1月失業率情勢還算穩定。

他說，隨著肺炎疫情續發展，會對2月勞動市場、勞動信心產生一定程度影響，也可能影響日後勞動力參與率。除了轉職潮，已有企業放無薪假，若情況更嚴峻恐怕出現縮編、資遣、解僱等，不過，實際狀況仍待3月公布相關數據。

他說明，民國92年爆發SARS疫情，當年失業率波動不大，不過，勞動力參與率連續4個月下滑，2月至5月合計降0.11個百分點，反映民眾對勞動市場信心喪失，暫時退出勞動市場，以此來看，肺炎疫情可能影響勞動力參與率。

潘寧馨指出，年後為上班族轉職熱門時間點，也會造成失業率提升，不過，民眾對勞動市場有信心才轉職。然而，疫情對勞動市場是負面因素，這恐怕會讓原先有意轉職者先觀望、繼續留任，失業率有可能因疫情因素降低。

觀察1月失業狀況，以大學程度者失業率5.22%最高，若以年齡來看，則是以20歲至24歲最多，達11.98%，主要因初入職場，仍屬調適階段，導致失業率較高。（編輯：郭萍英）1090224

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