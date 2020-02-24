5G助攻 電子零組件生產指數增幅創34個月新高

（中央社記者吳柏緯台北24日電）世界各國陸續投入5G建置，帶動電子零組件產業蓬勃發展。經濟部統計，今年1月電子零組件業生產指數121.82，年增率17.73%，增幅創下近34個月新高。

經濟部統計處今天發布1月的工業生產統計調查，1月工業生產指數105.58，年減1.51%，終止連續2個月正成長；其中製造業生產指數106.67，年減1.28%。

指數由紅翻黑，統計處副處長王淑娟指出，是由於今年1月適逢農曆春節，工作日數較少，連帶影響了製造生產活動所致。不過她也特別說明，由於半導體高階製程的產能維持高檔，因此抵銷了部分降幅。

雖然整體工業生產指衰退，不過電子零組件業卻一枝獨秀，生產指數121.82，年增率17.73%，增幅創下近34個月新高。其中最大的動力來源為積體電路業，年增率達30.11%。

王淑娟指出，電子零組件業表現暢旺，主要是受惠於世界各國投入5G發展，進而帶動需求，此外，高效能運算與新興科技運用也是重要因素。另一方面，由於基期偏低，因此也使得成長更為顯著。

由於武漢肺炎疫情蔓延，影響中國大陸復工日程，對於國內相關供應鏈也可能造成衝擊。根據經濟部調查，約有23.2%的廠商認為2月的生產量將較1月減少。王淑娟表示，目前經濟部預估，2月的生產指數會較1月低，但由於去年2月是農曆新年，比較基期偏低，因此今年2月的年增率反而有望上看18%到23%。（編輯：黃國倫）1090224