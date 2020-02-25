鋼聯搶攻營建商機 斥資8000萬擴充綠建材

（中央社記者潘羿菁台北25日電）台灣鋼聯拓展多元事業，子公司台鋼將投入新台幣8000萬元擴充環保建材產線，最快今年底完工，此外，預拌混凝土工廠6月加入生產，台鋼搭上公共建設與台商回台題材，擴充效益有望於下半年發酵，帶動明年營運回溫。

鋼聯今天受邀參加券商舉辦的法人說明會；去年受到美中貿易戰導致國內鋼鐵業景氣下滑，集塵灰產出量衰退讓鋼聯銷量跟著下降約12.6%。

再加上，重金屬鋅價格高漲刺激國外冶煉廠調高加工費並積極增產鋅錠，導致供給過剩陷入高庫存，又面臨全球經濟動能放緩，鋅價下跌影響到鋼聯氧化鋅價格易跌難漲，在產量、售價雙降局面，鋼聯去年度稅後淨利3.98億元，年減49.2%，形同腰斬，EPS為3.58元，創2016年以來新低水準。

展望今年度營運，鋼聯總經理方彥斌坦言，中國大陸是氧化鋅主要消費區域，受到武漢肺炎疫情影響讓需求萎縮，包括車市與營建工程動能尚未復甦，連帶讓國際鋅價行情跌破每噸2100美元大關，處於低檔整理震盪，估計這波負面衝擊要等到第3季才有明顯好轉。

不過鋼聯開拓新動能，目前轉投資子公司台鋼資源，跨足爐渣再利用生產環保建材，已於去年11月完工試運轉，該廠為全球第一座擁有高壓蒸氣蒸壓釜產線的爐渣安定化工廠，去年度小量生產，認列收入約200萬元，今年度起將積極拉升稼動率提高貢獻度。

不僅如此，看好爐渣再利用商機，鋼聯啟動台鋼擴建計畫，今年1月完成簽約將投資8000萬元增設第4、5座蒸壓釜產線，最快今年底完工，屆時年產能將從17萬噸提升至30萬噸，新增產能76%，明年效益將全數發揮。

另外，台鋼有2座再生粒料專用的預拌混凝土廠，主力客群為中部營造廠，規劃今年6月完工，方彥斌說，現已送樣給客戶試用中。

同時，鋼聯也將配合政府政策於廠內設置大型陸域風力發電銷售綠電，盼在上半年完成環評程序。

綜觀上述營運計畫，方彥斌認為，疫情打亂工廠生產節奏，景氣走勢混沌不明，預料今年度營運仍存在挑戰，待今年擴建產線陸續到位，將有望支撐明年動能。（編輯：林興盟）1090225