疫情衝擊財報公告 金管會：會計師可採替代方案

（中央社記者劉姵呈台北25日電）武漢肺炎疫情延燒，影響上市櫃公司財報申報期限。金管會今天宣布，會計師事務所可採替代查核方式，解決無法派人到大陸查核問題，公司若仍無法如期提出財報，須在3月27日前申請核准展延。

金融監督管理委員會證期局副局長蔡麗玲今天表示，因應武漢肺炎事件，對於會計師事務所無法派員赴大陸地區執行審計工作，可能影響上市櫃公司公告申報108年度財報，金管會已研擬相關處理方案，上市櫃公司應注意財報公告申報期限及落實資訊公開。

蔡麗玲表示，對於會計師無法赴大陸地區執行審計工作，以致無法檢查原始文件、參與資產盤點，或因大陸地區的復工情況不確定，導致無法如期完成函證程序等情況，金管會已規範會計師得採行的替代查核程序，並函知簽證上市櫃公司財報的會計師事務所。

蔡麗玲說明，所謂替代查核程序，舉凡像是以視訊方式盤點資產，或以電子郵件原始憑證方式，確認真實性，或是可函證大陸當地會計師協助等，來完成查核工作。

蔡麗玲表示，會計師雖可採行替代查核程序，但仍應依個案實際情況及風險評估結果，以設計及執行替代查核程序，並出具適當的查核報告。

如上市櫃公司仍無法如期公告申報今年度財務報告，證期局表示，公司應經董事會通過延期申請相關事項，包括預計展延期限、具體辦理時程（須洽會計師表示合理性意見），以及108年度自結合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表等，並檢附相關文件，在3月27日前向金管會申請核准。

證期局提醒，上市櫃公司對於展延108年度財報公告申報相關事項，也應依證交所及櫃買中心重大訊息規定，在公開資訊觀測站發布相關說明，以利投資人了解。（編輯：黃國倫）1090225